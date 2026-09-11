3 Weton yang Disebut Memiliki Energi Rezeki Berlimpah dan Potensi Sukses Finansial

Ilustrasi weton yang memiliki aura kekayaan dan jalan rezeki yang terus terbuka. (Magnific)
JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh hingga urusan rezeki berdasarkan perhitungan dalam primbon Jawa.
Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter dan energi positif yang mendukung seseorang dalam mengejar kesuksesan. Mereka disebut memiliki kemampuan membaca kesempatan, bekerja keras, serta membangun hubungan yang dapat membuka jalan menuju peluang finansial.
Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang dalam ramalan primbon disebut memiliki aura kekayaan dan berpotensi mengalami peningkatan dalam hal rezeki.
Senin Pon menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki naluri kuat dalam melihat kesempatan. Orang yang lahir pada weton ini digambarkan cukup peka terhadap perubahan dan mampu membaca peluang yang ada di sekitarnya.
Karakter tersebut membuat mereka disebut cocok mengembangkan usaha, berdagang, maupun menekuni bidang pekerjaan yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan.
Selain pandai melihat peluang, pemilik weton Senin Pon juga dikenal mempunyai semangat kerja yang tinggi. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan dan bersedia mencoba kembali sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.
Dalam urusan finansial, keberuntungan mereka dipercaya datang melalui proses yang bertahap. Kegigihan dan kemampuan beradaptasi menjadi modal penting untuk mengembangkan karier maupun usaha.
Weton Senin Pon juga digambarkan memiliki daya tarik tersendiri. Jika karakter tersebut diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan dan terus meningkatkan keterampilan, mereka dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kemapanan.
Berikutnya ada Rabu Legi. Dalam kepercayaan primbon Jawa, orang yang lahir pada weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, penuh perhitungan, dan mampu menyusun strategi sebelum mengambil keputusan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022