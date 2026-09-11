Tak Perlu Mengejar Harta, 6 Shio Ini Disebut Punya Magnet Keberuntungan

seseorang yang dijunjung semesta./Freepik.
JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan energi keberuntungan yang berbeda. Sebagian di antaranya bahkan kerap dikaitkan dengan kemudahan dalam memperoleh peluang, dukungan dari orang sekitar, hingga keberuntungan finansial.
Meski kesuksesan pada kenyataannya tetap membutuhkan usaha dan keputusan yang tepat, ramalan astrologi menggambarkan beberapa shio seolah memiliki jalan yang lebih mudah dalam menemukan kesempatan baik.
Mereka disebut memiliki daya tarik keberuntungan yang membuat peluang datang dari berbagai arah. Mulai dari karier, bisnis, relasi, hingga sumber penghasilan yang sebelumnya tidak disangka-sangka.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang dipercaya memiliki nasib serba beruntung dan berpotensi memperoleh kekayaan dengan lebih mudah.
Shio Naga kerap dianggap sebagai salah satu simbol kekuatan, keberanian, dan kemakmuran dalam astrologi Tionghoa. Pemilik shio ini digambarkan mempunyai kepribadian karismatik, percaya diri, serta mampu melihat peluang yang mungkin luput dari perhatian orang lain.
Kemampuan memimpin dan membangun hubungan dengan banyak pihak disebut menjadi salah satu faktor yang membuat peluang lebih mudah datang kepada mereka.
Dalam ramalan, keberuntungan Shio Naga dapat muncul melalui karier, kerja sama bisnis, koneksi strategis, bahkan kesempatan yang hadir secara tidak terduga.
Beberapa bentuk keberuntungan yang sering dikaitkan dengan Shio Naga antara lain memperoleh kepercayaan besar, bertemu mitra yang tepat, serta mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kondisi finansial.
Berbeda dari Naga yang identik dengan keberanian, Shio Kambing lebih dikenal dengan karakter lembut, tenang, dan mudah mendapatkan simpati.
Sifat tersebut membuat mereka dipercaya mampu membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekitarnya. Dukungan dari keluarga, pasangan, teman, maupun lingkungan profesional dapat menjadi salah satu pintu datangnya peluang.
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