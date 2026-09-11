Punya Aura Magnetis, 4 Tanggal Lahir Ini Konon Mudah Menarik Keberuntungan

ilustrasi orang yang terlahir beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda. Dalam numerologi, salah satu hal yang kerap digunakan untuk membaca kecenderungan tersebut adalah angka yang berkaitan dengan tanggal kelahiran.
Kepercayaan ini meyakini bahwa angka tertentu mempunyai energi dan karakteristik khusus. Ada angka yang dikaitkan dengan kreativitas, kesuksesan material, intuisi, hingga kemampuan mewujudkan cita-cita.
Karena itu, beberapa tanggal lahir dianggap mempunyai energi keberuntungan yang lebih kuat dibandingkan lainnya. Pemiliknya dipercaya lebih mudah menemukan kesempatan, menarik dukungan, serta bangkit ketika menghadapi hambatan.
Namun, numerologi merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat menjadi jaminan mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari Slobodenpecat, terdapat empat tanggal lahir yang dalam numerologi dipercaya mempunyai aura keberuntungan kuat dan berpotensi menemukan banyak peluang sepanjang kehidupannya.
Berikut daftarnya:
Mereka yang lahir pada tanggal 3 setiap bulan dipercaya mempunyai karakter kreatif dan ekspresif.
Angka 3 dalam numerologi sering dikaitkan dengan kemampuan berkomunikasi, keceriaan, serta semangat dalam mengekspresikan diri.
Pemilik tanggal lahir ini disebut mudah membawa suasana positif ketika berada di tengah orang lain. Tidak mengherankan apabila mereka kerap menjadi sosok yang mampu menarik perhatian melalui ide, komunikasi, maupun bakat yang dimiliki.
Sifat optimistis juga menjadi salah satu kekuatan yang dipercaya membantu mereka menghadapi berbagai keadaan.
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