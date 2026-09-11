Rezeki Seolah Tak Pernah Jauh, 4 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Finansial Tinggi

JawaPos.com – Kesuksesan finansial tidak selalu diperoleh dalam waktu singkat. Bagi sebagian orang, kondisi ekonomi yang mapan dibangun melalui kerja keras, kedisiplinan, serta kemampuan mengambil keputusan yang tepat.

Ada pula orang-orang yang terlihat lebih cepat menemukan jalan menuju kesuksesan. Mereka biasanya memiliki tujuan yang jelas, mampu mengatur keuangan, dan tidak mudah kehilangan arah ketika menghadapi masalah.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter semacam itu kerap dikaitkan dengan shio kelahiran. Dari 12 shio yang dikenal, beberapa di antaranya dipercaya memiliki sifat yang mendukung perjalanan menuju kemapanan.

Mereka disebut mempunyai tekad kuat, pola pikir strategis, serta kesabaran dalam membangun kekayaan. Hoki yang datang pun dipercaya bukan semata-mata keberuntungan, melainkan berkaitan dengan cara mereka menghadapi peluang dan tantangan.

Dilansir dari Horoscope, terdapat empat shio yang disebut memiliki karakter kuat untuk meraih kesuksesan dan membangun kondisi finansial yang lebih stabil menurut astrologi Tiongkok.

Berikut daftarnya:

1. Shio Monyet – Cerdas Menyusun Strategi Pemilik Shio Monyet dikenal sebagai pribadi yang kreatif, cepat berpikir, dan pandai mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan.

Dalam astrologi Tiongkok, mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak terburu-buru mengejar hasil besar. Sebaliknya, mereka cenderung menyusun target secara bertahap dan memastikan satu rencana berjalan dengan baik sebelum beralih ke langkah berikutnya.

Sikap tersebut membuat Shio Monyet dipercaya mempunyai kemampuan mengelola waktu maupun sumber daya secara efisien.