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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 11 September 2026 | 06.05 WIB

Bak Hidup di Istana, 6 Shio Ini Konon Punya Peruntungan Finansial Gemilang

ilustrasi shio. (Freepik) - Image

ilustrasi shio. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, serta perjalanan hidup yang berbeda-beda. Sebagian shio bahkan dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kemapanan dan kehidupan yang serba berkecukupan.

Keberuntungan tersebut tidak selalu dikaitkan dengan datangnya uang secara tiba-tiba. Karakter seperti keberanian, ketekunan, kecerdasan membaca peluang, hingga kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain juga dipercaya berperan dalam membuka jalan menuju kesuksesan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki nasib emas dan berpeluang menikmati kehidupan penuh kemakmuran. Berikut ulasannya.

1. Shio Naga

Dalam tradisi Tionghoa, Naga kerap menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan keberuntungan. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai rasa percaya diri tinggi serta kemampuan memimpin yang membuatnya mudah mendapat perhatian di lingkungan profesional.

Mereka juga dikenal memiliki ambisi besar dan pandangan jauh ke depan. Karakter tersebut membuat Shio Naga disebut mampu melihat kesempatan bisnis atau investasi yang berpotensi memberikan keuntungan.

Jika kemampuan tersebut disertai perencanaan yang matang, perjalanan menuju kemapanan dapat dibangun secara bertahap. Tidak mengherankan jika dalam ramalan tradisional, Shio Naga kerap digambarkan sebagai salah satu shio dengan prospek kehidupan yang gemilang.

2. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal cerdas, gesit, dan mampu beradaptasi dengan berbagai keadaan. Mereka disebut mempunyai kemampuan analisis yang baik sehingga dapat membaca peluang sebelum dimanfaatkan orang lain.

Keterampilan mengelola keuangan juga menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada shio ini. Mereka cenderung berhati-hati dalam menentukan langkah serta mempertimbangkan keuntungan dan risiko sebelum mengambil keputusan.

Jaringan pertemanan dan koneksi profesional yang luas turut menjadi modal penting. Dari hubungan tersebut, peluang usaha maupun informasi berharga dipercaya dapat terbuka, sehingga kondisi finansial berpotensi berkembang lebih baik.

3. Shio Kerbau

Berbeda dari shio yang mengandalkan gerak cepat, Shio Kerbau dikenal dengan kesabaran dan ketekunannya. Mereka cenderung membangun kesuksesan melalui proses panjang dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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