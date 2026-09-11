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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 12 September 2026 | 03.23 WIB

Keuangan Tetap Aman, 4 Shio Ini Disebut Jago Mengatur Uang Saat Ekonomi Tak Menentu

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kondisi ekonomi yang berubah-ubah dapat membuat seseorang harus lebih berhati-hati dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran.

Namun, dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang terlihat mampu menjaga kondisi keuangannya meskipun situasi ekonomi sedang kurang bersahabat. Mereka biasanya memiliki kebiasaan mengatur anggaran, menyiapkan dana cadangan, serta mempertimbangkan setiap keputusan finansial dengan matang.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter semacam itu dipercaya lebih menonjol pada beberapa shio. Mereka disebut mempunyai kecenderungan untuk menjaga kestabilan finansial, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang mengalami tekanan.

Dilansir dari Horoscope, terdapat empat shio yang disebut memiliki kemampuan mengelola uang dengan baik sehingga cenderung tetap mempunyai pegangan finansial ketika keadaan ekonomi tidak stabil.

Prediksi berdasarkan shio tentu merupakan bagian dari astrologi dan hiburan, bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang. Lantas, shio apa saja yang disebut memiliki karakter tersebut?

1. Shio Kerbau

Kerbau dikenal sebagai salah satu shio yang cukup berhati-hati ketika berhubungan dengan masalah finansial.

Meski sesekali tidak keberatan mengeluarkan uang untuk barang berkualitas atau sesuatu yang dianggap bernilai, mereka tetap mempunyai pertimbangan kuat mengenai keamanan finansial.

Pemilik shio ini biasanya menyukai kondisi yang stabil. Karena itu, mempunyai tabungan atau cadangan dana dianggap penting untuk memberikan rasa aman ketika menghadapi situasi tidak terduga.

Mereka juga disebut lebih nyaman menyusun rencana keuangan daripada menggunakan seluruh penghasilan untuk kebutuhan konsumtif.

Kebiasaan menyisihkan uang dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan jangka panjang membuat Kerbau dipercaya mampu mempertahankan kondisi finansialnya ketika ekonomi sedang mengalami ketidakpastian.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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