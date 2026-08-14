Punya Ambisi hingga Jago Mengatur Uang, 6 Zodiak Ini Konon Mudah Meraih Kemakmuran

ilustrasi zodiak ditakdirkan kaya raya. (freepik)
JawaPos.com – Astrologi sejak lama menjadi bagian dari kepercayaan dan hiburan bagi banyak orang. Tidak sedikit yang melihat karakter berdasarkan zodiak, termasuk untuk menggambarkan kecenderungan seseorang dalam pekerjaan, hubungan sosial, hingga urusan finansial.
Dalam astrologi, beberapa tanda zodiak kerap diasosiasikan dengan sifat yang mendukung kesuksesan ekonomi. Ada yang dikenal disiplin, pandai menyusun strategi, kreatif, hingga berani mengambil keputusan besar.
Karakter tersebut kemudian dianggap dapat membantu seseorang melihat peluang dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Tak heran, sejumlah zodiak sering disebut mempunyai aura kemakmuran.
Berikut enam zodiak yang dalam astrologi kerap dikaitkan dengan kemampuan membangun kekayaan, seperti dilansir AstroTalk.
Taurus dikenal sebagai pribadi yang stabil, realistis, dan memiliki kecintaan terhadap kenyamanan. Mereka cenderung tidak gegabah ketika mengambil keputusan, termasuk dalam persoalan keuangan.
Sifat sabar membuat Taurus mampu mengejar target dalam jangka panjang tanpa mudah menyerah. Mereka juga dipercaya cukup pandai mengatur sumber daya, menabung, dan mempertimbangkan investasi.
Bagi Taurus, kestabilan biasanya lebih penting daripada keuntungan instan. Karakter inilah yang membuat mereka kerap diasosiasikan dengan kemampuan membangun kondisi finansial secara bertahap.
Ambisi besar menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada Capricorn. Mereka dikenal disiplin, pekerja keras, dan memiliki orientasi kuat terhadap tujuan.
Capricorn tidak keberatan menjalani proses panjang demi mendapatkan hasil yang diinginkan. Mereka cenderung menyusun langkah secara sistematis dan berusaha mempertahankan konsistensi.
Kemampuan memimpin serta membuat strategi juga membuat zodiak ini kerap dikaitkan dengan dunia bisnis maupun posisi penting dalam pekerjaan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur