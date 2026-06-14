Paling Beruntung, 5 Weton Tunggak Semi Ini Rezeki Melimpah Ruah Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang rezekinya melimpah (Magnific)
JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, Tunggak Semi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki keberuntungan dan rezeki yang terus tumbuh kembali meskipun pernah mengalami masa-masa sulit. Filosofi ini diibaratkan seperti batang pohon yang telah ditebang, namun tetap mampu menumbuhkan tunas baru.
Pemilik weton yang dikaitkan dengan Tunggak Semi diyakini memiliki ketangguhan dalam menjalani kehidupan. Mereka dikenal tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan dan selalu berusaha mencari solusi atas berbagai persoalan yang datang, terutama yang berkaitan dengan kondisi ekonomi.
Meski pernah mengalami kerugian atau keterpurukan, mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk bangkit kembali dan menemukan peluang baru yang dapat memperbaiki keadaan. Semangat pantang menyerah tersebut menjadi salah satu alasan mengapa mereka sering dianggap mampu mempertahankan keberuntungan dalam jangka panjang.
Karakter kuat, optimisme, dan kegigihan yang dimiliki membuat mereka kerap dianalogikan sebagai sosok yang mampu bangkit setiap kali terjatuh, seberat apa pun tantangan yang dihadapi.
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Berdasarkan penjelasan yang disampaikan melalui kanal YouTube Energi Weton pada Minggu (14/6), terdapat lima weton yang disebut memiliki karakter Tunggak Semi dan dipercaya berpotensi memperoleh rezeki yang terus mengalir menurut Primbon Jawa.
Jumat Legi memiliki neptu 11, gabungan dari nilai 6 untuk hari Jumat dan 5 untuk pasaran Legi.
Mereka yang lahir pada weton ini dianugerahi kecerdasan tinggi dan keuletan yang luar biasa.
Dalam dunia bisnis, mereka memiliki naluri tajam untuk mengenali peluang di tengah situasi sulit sekalipun.
Orang Jumat Legi terkenal dengan etos kerja yang gigih dan pantang menyerah saat mengejar impian mereka.
Kemampuan beradaptasi menjadi kekuatan utama mereka, sehingga ketika satu jalan tertutup, mereka dengan cepat menemukan alternatif lain.
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