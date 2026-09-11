Sering Dianggap Leha-Leha, 6 Weton Ini Justru Disebut Punya Hoki Rezeki Besar

JawaPos.com - Dalam kehidupan, datangnya rezeki memang tidak selalu dapat ditebak. Ada orang yang telah bekerja keras setiap hari, tetapi hasil yang diperoleh belum sesuai harapan. Di sisi lain, ada pula mereka yang menjalani kehidupan dengan lebih santai, bahkan dikenal cukup konsumtif, tetapi selalu menemukan jalan ketika membutuhkan pemasukan.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, fenomena tersebut kerap dikaitkan dengan weton, yakni perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa. Berdasarkan kepercayaan primbon, setiap weton memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda, termasuk dalam urusan rezeki.

Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai keberuntungan yang membuat peluang finansial lebih mudah datang. Walaupun demikian, ramalan seperti ini sebaiknya dipandang sebagai bagian dari budaya dan kearifan lokal, bukan sebagai jaminan bahwa seseorang pasti kaya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya mempunyai keberuntungan kuat dalam urusan rezeki, meski pemiliknya terkadang dikenal santai dan cukup boros.

1. Selasa Kliwon, Rezeki Disebut Mudah Kembali Selasa Kliwon dipercaya memiliki peruntungan finansial yang cukup menarik. Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tidak terlalu suka hidup penuh tekanan dan cenderung menikmati apa yang dimiliki.

Kebiasaan mengeluarkan uang untuk berbagai kebutuhan atau kesenangan terkadang membuat mereka terlihat boros. Namun, menurut kepercayaan primbon, pemasukan baru sering datang ketika kondisi keuangan mulai menipis.

Karena itulah Selasa Kliwon dalam ramalan tertentu kerap digambarkan sebagai weton yang memiliki jalur rezeki berulang, seolah selalu ada kesempatan baru untuk mengisi kembali apa yang telah dikeluarkan.

2. Jumat Legi, Hoki Datang Lewat Relasi Jumat Legi disebut memiliki daya tarik sosial yang kuat. Orang yang lahir pada weton ini dipercaya mudah mendapatkan kepercayaan dan mempunyai kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain.

Keberuntungan finansial mereka tidak selalu datang dari usaha sendiri. Relasi, pertemanan, kerja sama, maupun orang yang memberikan kepercayaan bisa menjadi pintu munculnya peluang baru.