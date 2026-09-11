Jarang Dimiliki, 3 Shio Ini Konon Punya Keberuntungan Besar dalam Urusan Rezeki

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam budaya dan kepercayaan Tionghoa, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta dikaitkan dengan perjalanan hidup dan peruntungan seseorang.
Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tionghoa, beberapa di antaranya disebut memiliki karakteristik yang dianggap unik. Bahkan, ada shio yang dipercaya mempunyai energi keberuntungan lebih kuat, terutama ketika berkaitan dengan rezeki dan peluang baru.
Ramalan mengenai keberuntungan shio pun kembali menarik perhatian. Sejumlah shio disebut berpotensi memperoleh kesempatan finansial yang datang dari arah tidak terduga.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang disebut memiliki keberuntungan besar dan berpeluang mendapatkan rezeki melimpah.
Berikut ketiganya:
Shio Babi kerap digambarkan sebagai sosok yang menyukai kenyamanan dan mampu menikmati kehidupan. Namun, dalam kepercayaan Tionghoa, karakter tersebut justru sering dikaitkan dengan energi kelimpahan dan keberuntungan.
Pemilik Shio Babi disebut mempunyai hati yang tulus dan mudah bersyukur. Karena itu, mereka dipercaya sering menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan.
Pada periode ini, keberuntungan Shio Babi disebut dapat muncul melalui berbagai bentuk. Mulai dari peluang usaha, bantuan dari orang lain, hingga pemasukan yang sebelumnya tidak diperkirakan.
Bahkan, ramalan tersebut menggambarkan adanya kemungkinan perubahan kondisi kehidupan dalam waktu relatif singkat. Rezeki yang datang bisa membuat mereka memiliki kesempatan menikmati kehidupan yang lebih nyaman.
Meski begitu, keberuntungan sebaiknya tidak membuat pemilik Shio Babi terlena. Jika memperoleh rezeki lebih, mengelolanya dengan bijak dan menggunakannya untuk hal yang bermanfaat tetap menjadi pilihan yang penting.
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Jawa Pos
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