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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 11 September 2026 | 20.59 WIB

10 Weton Pilihan yang Diprediksi Makin Sejahtera di 2026, Ada Kamis Legi hingga Selasa Legi

weton tajir yang di tahun 2026 rezeki dan kekayaanya mengalir. (Freepik/ stockking) - Image

weton tajir yang di tahun 2026 rezeki dan kekayaanya mengalir. (Freepik/ stockking)

JawaPos.com – Memiliki kehidupan berkecukupan dengan kondisi finansial yang stabil menjadi impian banyak orang. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan penghasilan, mulai dari mengembangkan usaha hingga membangun karier.

Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang.

Memasuki tahun 2026, sejumlah weton disebut memiliki prospek rezeki yang baik. Mereka dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kesuksesan, mulai dari pekerja keras, pandai membangun relasi, hingga memiliki jiwa kepemimpinan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat sehingga tidak dapat dijadikan jaminan mengenai kondisi finansial seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat 10 weton yang disebut berpotensi memperoleh kelancaran rezeki dan peningkatan kesejahteraan pada 2026.

Berikut daftarnya:

1. Kamis Legi

Kamis Legi memiliki jumlah neptu 13, yang berasal dari nilai hari Kamis sebesar 8 dan pasaran Legi sebesar 5.

Menurut ramalan yang beredar, pemilik weton ini dikenal memiliki karakter bijaksana dan mampu mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan. Mereka juga cenderung berhati-hati ketika berbicara sehingga mudah menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Karakter tersebut dipercaya dapat membantu membuka berbagai kesempatan, khususnya dalam pekerjaan maupun usaha. Tahun 2026 pun disebut sebagai periode yang membawa peluang peningkatan kondisi finansial bagi Kamis Legi.

2. Rabu Pon

Rabu Pon memiliki jumlah neptu 14, hasil dari hari Rabu bernilai 7 dan pasaran Pon bernilai 7.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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