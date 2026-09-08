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Rabbany Wanadriani
Rabu, 9 September 2026 | 04.02 WIB

Tak Sembarangan Belanja, 5 Zodiak Ini Punya Cara Cerdas Mengelola Uang

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi, karakter setiap zodiak kerap dikaitkan dengan berbagai sisi kehidupan, termasuk kebiasaan seseorang ketika berhadapan dengan persoalan finansial.

Ada zodiak yang dikenal gemar menikmati hasil kerja kerasnya, tetapi ada pula yang cenderung berhati-hati dalam menggunakan penghasilan. Mereka biasanya mempertimbangkan kebutuhan, membuat perencanaan, hingga memikirkan kondisi keuangan untuk masa mendatang.

Kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran tersebut membuat sejumlah zodiak dipercaya memiliki pola pengelolaan uang yang lebih teratur. Mereka tidak mudah terbawa keinginan sesaat dan lebih memilih membangun kestabilan secara perlahan.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima zodiak yang dikenal memiliki kemampuan cukup baik dalam mengelola keuangan.

Berikut daftarnya:

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang serius ketika berurusan dengan uang. Mereka cenderung memikirkan dampak jangka panjang sebelum mengambil keputusan finansial.

Sifat disiplin membuat zodiak ini tidak mudah tergoda melakukan pembelian secara spontan. Mereka lebih nyaman jika setiap pengeluaran sudah dipertimbangkan terlebih dahulu.

Capricorn juga disebut mampu membuat prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Sebagian dari mereka bahkan terbiasa menyisihkan uang untuk tabungan maupun rencana masa depan.

Bagi Capricorn, kestabilan finansial bukan sesuatu yang ingin dicapai secara instan. Mereka percaya bahwa kerja keras, kedisiplinan, dan perencanaan yang matang merupakan jalan untuk membangun kondisi ekonomi yang kokoh.

2. Taurus

Taurus termasuk zodiak yang sangat menghargai rasa aman, termasuk dalam urusan finansial. Mereka biasanya tidak ingin kondisi keuangan terganggu hanya demi memenuhi keinginan sesaat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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