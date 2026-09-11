Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Jumat, 11 September 2026: Jaga Daya Tahan Tubuh

Ilustrasi zodiak Cancer (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Cancer pada Jumat, 11 September 2026, membutuhkan perhatian terutama pada daya tahan tubuh agar tetap mampu menghadapi berbagai aktivitas.
Kesibukan yang terus berjalan jangan sampai membuat Cancer mengabaikan makanan, istirahat, dan kebutuhan tubuh lainnya.
Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu Cancer menjaga kondisi tubuh sekaligus mempertahankan energi sepanjang hari.
AstroTalk mengingatkan Cancer untuk memperhatikan makanan yang dikonsumsi setiap hari sebagai bagian dari menjaga kondisi tubuh.
Pola makan yang seimbang dapat membantu tubuh memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai aktivitas.
Karena itu, jangan terlalu sering mengandalkan makanan yang rendah nilai gizi hanya karena lebih praktis ketika kesibukan sedang meningkat.
Cancer dapat mulai memilih makanan yang lebih beragam dan menyesuaikannya dengan kebutuhan tubuh.
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Jawa Pos
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