Ramalan Keuangan Zodiak Leo Jumat, 11 September 2026: Seimbangkan Kebutuhan dan Keinginan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Leo pada Jumat, 11 September 2026, membutuhkan perhatian lebih pada keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan.
Merkurius mengingatkan Leo agar tidak terlalu cepat mengeluarkan uang hanya karena melihat sesuatu yang menarik atau sedang diinginkan.
Kemampuan menahan dorongan sesaat dapat membantu Leo menjaga kondisi finansial tetap aman sekaligus memberikan ruang untuk menikmati hasil kerja secara lebih bijaksana.
Sebelum membeli sesuatu, Leo sebaiknya bertanya kembali apakah barang atau layanan tersebut memang benar-benar dibutuhkan.
Keinginan untuk memiliki sesuatu terkadang muncul karena tertarik dengan tampilannya, mengikuti tren, atau sekadar ingin memberikan penghargaan kepada diri sendiri.
Tidak semua keinginan harus langsung dipenuhi pada saat itu juga.
Menunda pembelian selama beberapa waktu dapat membantu Leo mengetahui apakah barang tersebut memang penting atau hanya keinginan sementara.
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Jawa Pos
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