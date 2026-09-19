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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 19 September 2026 | 16.59 WIB

5 Zodiak Ini Selalu Belajar dari Kesalahan, Semangat Memperbaiki Diri Membuat Mereka Jadi Lebih Baik

Ilustrasi seseorang yang belajar. (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang belajar. (Magnific)

JawaPos.com - Lima zodiak ini selalu belajar dari kesalahan. Mereka tidak pernah malu untuk mengakui kesalahannya, namun memiliki tekad untuk memperbaikinya.

Mereka terus belajar dan melangkah untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Penting bagi mereka untuk memastikan keberhasilan sebagai suatu proses bukan hanya hasil akhir.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world yang dikutip pada(18/9) berikut lima zodiak yang belajar dari kesalahan

Capricorn selalu belajar dari kesalahan. Pengalaman dari kesalahan membantu capricorn tetap realistis dan  membuat mereka selalu berpikir beberapa langkah ke depan. Dari sana, mereka membangun etos kerja yang kuat dibandingkan dengan zodiak lain.

Scorpio memahami pentingnya belajar dari kesalahan. Pengalaman tersebut membantu mereka melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih jelas dan menjadikan diri mereka pribadi yang lebih baik. Setelah itu, mereka akan mengembalikan kemampuan sekaligus memperoleh kebijaksanaan untuk memahami gambaran yang lebih besar.

Virgo secara perlahan terus memperbaiki dirinya setiap kali memperoleh pengetahuan baru. Mereka mendapatkan perspektif yang lebih mendalam tentang kehidupan sekaligus memahami bahwa ada keindahan dan pelajaran tersembunyi di balik kesulitan yang terjadi. 

Aquarius memahami betapa berharganya pelajaran yang diperoleh dari pengalaman hidup. Hal tersebut membantu memperluas sudut pandang dan membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Aquarius tahu bagaimana mencapai tujuan dengan memanfaatkan sebanyak mungkin pengalaman dan kebijaksanaan yang mereka dapat.

Pisces memahami bahwa ketidaknyamanan merupakan bagian penting untuk mencapai suatu keberhasilan. Bagi mereka, belajar dari kesalahan dapat memberikan rasa damai sekaligus tujuan dalam menjalin kehidupan. 

Editor: Novia Tri Astuti
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