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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 19 September 2026 | 17.03 WIB

Ramalan Zodiak Asmara Capricorn Sabtu 19 September 2026: Berani Ungkapkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Sabtu, 19 September 2026, mendorong Anda untuk lebih berani menunjukkan perasaan kepada seseorang yang selama ini menarik perhatian.

Capricorn sering membutuhkan waktu cukup lama sebelum merasa yakin bahwa perasaannya aman untuk disampaikan kepada orang lain.

Sikap hati-hati tersebut memang dapat membantu Capricorn menghindari keputusan yang terburu-buru.

Namun, terlalu lama menyimpan perasaan juga dapat membuat kesempatan berlalu tanpa pernah mengetahui apa yang sebenarnya mungkin terjadi.

Jika ada seseorang yang sudah cukup lama disukai, cobalah membuka komunikasi dengan cara yang sederhana dan tidak memberikan tekanan.

Tidak perlu langsung menyampaikan perasaan secara berlebihan karena percakapan ringan dapat menjadi langkah awal untuk mengetahui respons orang tersebut.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Sabtu, 19 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang masih sendiri, jangan terlalu sibuk membayangkan hasil akhir sebelum hubungan benar-benar berkembang.

Editor: Novia Tri Astuti
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