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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 11 September 2026 | 17.22 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Jumat, 11 September 2026: Energi Naik Tetap Jaga Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Jumat, 11 September 2026 cenderung cukup baik karena tubuh berpeluang terasa lebih bertenaga untuk menjalani berbagai aktivitas.

Kondisi tersebut tentu dapat membuat Capricorn lebih bersemangat, tetapi rasa fit bukan berarti kebutuhan tubuh boleh diabaikan.

Ketika energi meningkat, Capricorn justru perlu memastikan aktivitas tetap seimbang agar tenaga tidak habis karena terlalu banyak memaksakan diri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Jumat, 11 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Energi yang lebih baik dapat membuat Capricorn ingin menyelesaikan lebih banyak pekerjaan daripada biasanya.

Keinginan tersebut memang positif, tetapi jangan sampai membuat waktu istirahat kembali berkurang.

Tubuh tetap membutuhkan jeda meskipun sedang terasa kuat dan mampu mengikuti berbagai kegiatan.

Jika pekerjaan sedang padat, sisihkan waktu untuk berhenti sejenak di antara aktivitas.

Editor: Novia Tri Astuti
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