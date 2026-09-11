Jujur dan Berhati Baik, 5 Shio Ini Konon Mudah Mendapat Kepercayaan serta Rezeki

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam tradisi astrologi Tionghoa, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan kecenderungan seseorang. Tidak hanya sifat, shio juga sering dikaitkan dengan perjalanan kehidupan, keberuntungan, hingga urusan rezeki.
Dari berbagai karakter yang dianggap membawa energi positif, kejujuran menjadi salah satu sifat yang banyak dihargai. Orang yang mampu menjaga kepercayaan dinilai lebih mudah membangun hubungan baik dengan orang lain.
Dalam kepercayaan tertentu, hubungan yang dilandasi ketulusan dan kejujuran juga dianggap dapat membuka lebih banyak peluang, termasuk dalam pekerjaan maupun bisnis.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima kombinasi shio dan elemen yang dipercaya memiliki karakter jujur serta berhati tulus. Sifat tersebut kemudian dikaitkan dengan datangnya peluang dan rezeki.
Berikut lima shio yang dimaksud.
Shio Tikus sering digambarkan sebagai sosok cerdas dan pandai mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan. Ketika dipadukan dengan elemen Kayu, karakter tersebut dipercaya memiliki sisi yang lebih teguh dan konsisten.
Dalam ramalan ini, Tikus Kayu disebut mampu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Mereka dianggap tidak mudah mengorbankan prinsip hanya demi mendapatkan keuntungan pribadi.
Kejujuran dalam menjalankan pekerjaan maupun bisnis menjadi salah satu kekuatan yang dipercaya dapat membuat orang lain merasa nyaman bekerja sama dengan mereka.
Kepercayaan yang terbangun tersebut kemudian dapat membuka berbagai peluang baru, terutama dalam bidang yang membutuhkan kecerdikan, komunikasi, dan kemampuan membangun relasi.
Kerbau Tanah dikenal dalam ramalan sebagai pribadi yang sederhana, apa adanya, dan cenderung memegang teguh prinsip.
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Jawa Pos
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