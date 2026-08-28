Jika Kamu Menemukan 7 Tanda Ini dari Seseorang, Dia Tidak Layak Mendapat Kepercayaan Kamu

seseorang yang tidak layak mendapat kepercayaanmu / foto: Magnific/DC Studio

JawaPos.com - Kepercayaan adalah salah satu fondasi paling penting dalam hubungan manusia. Entah itu hubungan pertemanan, keluarga, pasangan, maupun hubungan profesional, kita membutuhkan rasa aman untuk bisa terbuka kepada orang lain.

Ketika kita percaya kepada seseorang, sebenarnya kita sedang memberikan sesuatu yang sangat berharga: akses terhadap sisi diri kita yang tidak semua orang boleh lihat.



Kita menceritakan rahasia. Kita berbagi kelemahan. Kita meminta pendapat. Kita mempercayakan sesuatu yang penting. Bahkan terkadang, kita membiarkan orang tersebut memengaruhi keputusan-keputusan besar dalam hidup kita.



Namun, tidak semua orang mampu menghargai kepercayaan yang diberikan kepadanya.



Ada orang yang tampak baik di awal, tetapi perlahan menunjukkan pola perilaku yang membuat kita merasa tidak aman. Ada pula seseorang yang berkali-kali mengatakan bahwa dirinya dapat dipercaya, tetapi tindakannya justru menunjukkan hal sebaliknya.



Psikologi tidak mengajarkan kita untuk menilai seseorang hanya berdasarkan satu kesalahan. Manusia bisa berbohong, lupa, melakukan kesalahan, atau mengecewakan orang lain tanpa berarti mereka sepenuhnya tidak dapat dipercaya.



Yang lebih penting adalah pola perilaku yang berulang.



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (28/8), jika kamu menemukan beberapa tanda berikut secara konsisten pada seseorang, mungkin sudah waktunya untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaan.



1. Dia Sering Berbohong, Bahkan untuk Hal-Hal Kecil



Salah satu tanda paling jelas dari seseorang yang sulit dipercaya adalah kebiasaan berbohong.



Yang menarik, kebohongan tidak selalu muncul dalam bentuk sesuatu yang besar.



Kadang-kadang justru terlihat dari hal-hal kecil.



Misalnya, dia mengatakan sudah melakukan sesuatu padahal belum. Dia mengubah cerita ketika ditanya kembali. Dia memberikan alasan yang berbeda kepada orang yang berbeda. Atau dia sering membuat cerita yang sebenarnya tidak perlu dibuat.



Pada awalnya, kamu mungkin berpikir:



“Ah, itu cuma masalah kecil.”



Tetapi kebiasaan kecil dapat menunjukkan sesuatu yang lebih besar tentang cara seseorang memperlakukan kejujuran.



Orang yang terbiasa berbohong untuk mendapatkan keuntungan kecil bisa saja memiliki batas yang berbeda mengenai apa yang dianggap sebagai sesuatu yang “boleh” untuk disembunyikan atau dimanipulasi.



Namun, penting untuk melihat konteks.



Tidak setiap kebohongan berarti seseorang adalah manipulator. Manusia terkadang berbohong karena takut, malu, ingin menghindari konflik, atau merasa tertekan.



Yang perlu diperhatikan adalah frekuensinya, polanya, dan responsnya ketika kebohongan tersebut diketahui.



Jika seseorang melakukan kesalahan lalu berkata:



“Aku salah. Seharusnya aku jujur.”



Itu berbeda dengan seseorang yang langsung membuat kebohongan baru untuk menutupi kebohongan sebelumnya.



Semakin seseorang harus menciptakan cerita tambahan untuk mempertahankan cerita sebelumnya, semakin sulit bagi orang lain untuk mengetahui mana yang benar.



Kepercayaan membutuhkan kejujuran.



Tanpa kejujuran, hubungan mungkin masih bisa berjalan, tetapi rasa aman perlahan akan hilang.



2. Dia Sering Membocorkan Rahasia Orang Lain



Coba perhatikan bagaimana seseorang berbicara tentang orang lain ketika orang tersebut tidak berada di sana.



Ini bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk memahami bagaimana dia mungkin memperlakukan informasi pribadi yang kamu berikan.



Misalnya, seseorang sering berkata:



“Jangan bilang siapa-siapa, ya. Tapi aku mau cerita sesuatu tentang dia.”



Lalu dia menceritakan masalah pribadi orang lain kepadamu.



Awalnya mungkin terasa menyenangkan karena kamu merasa dipercaya.



Tetapi ada pertanyaan yang perlu kamu tanyakan kepada diri sendiri:



Jika dia dengan mudah membocorkan rahasia orang lain kepadaku, apa yang membuatku yakin dia tidak akan melakukan hal yang sama terhadapku?



Orang yang benar-benar menghargai privasi biasanya memiliki batas yang lebih jelas mengenai informasi apa yang pantas dibagikan dan apa yang seharusnya tetap menjadi urusan pribadi.



Sebaliknya, orang yang terbiasa menjadikan rahasia sebagai bahan percakapan dapat membuat lingkungan sosial menjadi tidak aman.



Ini juga berlaku dalam hubungan digital.



Screenshot percakapan pribadi, rekaman suara, foto, atau cerita personal dapat dengan mudah berpindah dari satu orang ke orang lain.



Karena itu, jangan hanya mendengarkan apa yang seseorang katakan tentang kesetiaan.



Perhatikan bagaimana dia memperlakukan privasi orang lain.



Perilaku terhadap rahasia orang lain sering kali memberi gambaran mengenai bagaimana dia memperlakukan batasan.



3. Dia Selalu Menyalahkan Orang Lain dan Jarang Mengakui Kesalahan



Tidak ada manusia yang sempurna.



Semua orang pernah melakukan kesalahan.



Tetapi ada perbedaan besar antara seseorang yang melakukan kesalahan dan seseorang yang tidak pernah merasa dirinya bersalah.



Ketika terjadi masalah, orang yang sulit dipercaya mungkin selalu mempunyai seseorang untuk disalahkan.



“Ini karena kamu.”



“Kalau dia tidak melakukan itu, aku tidak akan begini.”



“Aku sebenarnya tidak salah.”



“Semua orang memang salah paham terhadapku.”



Sekali lagi, satu kejadian tidak cukup untuk menyimpulkan karakter seseorang.



Namun, jika pola tersebut muncul berulang kali, kamu perlu memperhatikannya.



Dalam hubungan yang sehat, seseorang seharusnya mampu melakukan introspeksi.



Dia bisa mengatakan:



“Aku salah.”



“Aku seharusnya tidak mengatakan itu.”



“Aku mengerti kenapa kamu kecewa.”



“Aku akan mencoba memperbaikinya.”



Kemampuan untuk mengakui kesalahan merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.



Sebaliknya, jika seseorang selalu mengalihkan kesalahan, kamu mungkin akan menemukan pola yang melelahkan: setiap konflik berubah menjadi perdebatan tentang siapa yang harus disalahkan, bukan bagaimana masalah tersebut bisa diperbaiki.



Pada akhirnya, kamu bisa merasa harus terus-menerus membela diri.



Dan ketika itu terjadi, kepercayaan mulai berubah menjadi kewaspadaan.



4. Perkataannya Tidak Sesuai dengan Tindakannya



Salah satu prinsip sederhana dalam menilai kepercayaan adalah:



Jangan hanya melihat apa yang seseorang katakan. Perhatikan apa yang dia lakukan secara konsisten.



Seseorang mungkin berkata:



“Aku selalu ada untukmu.”



Tetapi ketika kamu benar-benar membutuhkan bantuan, dia selalu menghilang.



Dia mungkin berkata:



“Kamu bisa mempercayaiku.”



Tetapi berkali-kali dia melanggar janji.



Dia mungkin mengatakan bahwa dia menghargai batasanmu.



Namun setiap kali kamu mengatakan “tidak”, dia terus memaksa.



Dalam psikologi sosial, perilaku yang konsisten biasanya jauh lebih informatif dibandingkan pernyataan sesaat.



Kata-kata bisa dibuat dengan mudah.



Janji juga bisa diucapkan dalam beberapa detik.



Tetapi karakter lebih sering terlihat melalui perilaku yang dilakukan berulang kali.



Karena itu, jangan terlalu cepat percaya hanya karena seseorang mampu mengatakan hal yang tepat.



Perhatikan apakah tindakan mereka mendukung perkataan tersebut.



Jika seseorang berkata bahwa dia menghargai kamu tetapi perilakunya terus menunjukkan sebaliknya, percayalah pada pola perilaku tersebut.



Bukan berarti kamu harus langsung membenci atau memutus hubungan.



Tetapi kamu boleh menurunkan tingkat kepercayaan.



5. Dia Tidak Menghargai Batasan Pribadi Kamu



Batasan atau boundaries merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat.



Batasan bukan berarti kamu tidak peduli kepada seseorang.



Batasan berarti kamu mengetahui apa yang nyaman dan tidak nyaman bagi dirimu.



Contohnya:



“Kamu boleh bertanya, tapi aku belum siap membicarakan masalah ini.”



“Aku tidak bisa meminjamkan uang.”



“Aku tidak ingin percakapan ini dibagikan kepada orang lain.”



“Aku membutuhkan waktu sendiri.”



Orang yang menghargai kamu mungkin tidak selalu menyukai keputusanmu, tetapi dia tetap dapat menghormatinya.



Sementara itu, orang yang tidak menghargai batasan mungkin mencoba membuatmu merasa bersalah.



“Kok kamu berubah?”



“Kalau kamu benar-benar teman aku, kamu pasti mau.”



“Berarti kamu tidak percaya aku.”



“Cuma begitu saja tidak boleh?”



Perhatikan sesuatu yang penting:



Rasa bersalah tidak seharusnya menjadi alat untuk memaksa seseorang menyerahkan batas pribadinya.



Jika seseorang terus mengabaikan “tidak” yang kamu sampaikan, itu adalah tanda untuk lebih berhati-hati.



Karena kepercayaan tanpa batas dapat berubah menjadi kesempatan bagi orang lain untuk memanfaatkanmu.



6. Dia Menggunakan Informasi Pribadi Kamu untuk Menyerang atau Memanipulasi Kamu



Ada perbedaan antara seseorang yang mengetahui kelemahanmu dan seseorang yang menggunakan kelemahan tersebut untuk mengendalikanmu.



Dalam hubungan yang sehat, ketika kamu menceritakan ketakutan, pengalaman buruk, rasa tidak aman, atau masalah pribadi, informasi tersebut seharusnya diperlakukan dengan hati-hati.



Namun, seseorang yang tidak menghargai kepercayaan bisa menggunakan informasi tersebut ketika terjadi konflik.



Misalnya, kamu pernah menceritakan sesuatu yang membuatmu merasa tidak aman.



Ketika kalian bertengkar, dia sengaja menggunakan informasi itu untuk menyakitimu.



Atau kamu pernah menceritakan kegagalan masa lalu, kemudian dia menggunakan kegagalan tersebut untuk merendahkanmu.



Ini merupakan tanda yang perlu diperhatikan.



Kepercayaan seharusnya menciptakan rasa aman.



Jika informasi yang kamu bagikan secara pribadi kemudian digunakan sebagai senjata untuk mempermalukan, mengancam, atau mengendalikanmu, hubungan tersebut sudah memiliki masalah serius dalam hal keamanan emosional.



Karena itu, berhati-hatilah kepada orang yang meminta kamu untuk membuka seluruh kehidupan pribadimu terlalu cepat.



Kedekatan tidak selalu sama dengan keamanan.



Seseorang bisa merasa sangat dekat denganmu tetapi tetap tidak menjadi orang yang aman untuk dipercaya.



7. Kamu Terus-Menerus Merasa Harus Berjalan di Atas “Kulit Telur” di Sekitarnya



Tanda terakhir sering kali lebih sulit dijelaskan karena berkaitan dengan pengalaman subjektif.



Kamu merasa harus berhati-hati setiap kali berbicara dengannya.



Kamu memikirkan berkali-kali sebelum mengatakan sesuatu.



Kamu takut salah memilih kata.



Kamu khawatir cerita pribadimu akan digunakan melawanmu.



Kamu tidak yakin apakah dia akan menghormati keputusanmu.



Atau kamu merasa harus terus membaca suasana hatinya agar tidak terjadi masalah.



Jika perasaan tersebut muncul sesekali, belum tentu berarti ada masalah besar.



Namun, jika kamu terus-menerus merasa tidak aman dalam hubungan tersebut, jangan abaikan pengalamanmu.



Tubuh dan pikiran kita dapat menjadi sangat sensitif terhadap pola sosial yang tidak konsisten.



Misalnya, ketika seseorang terkadang sangat baik tetapi di waktu lain tiba-tiba menjadi agresif, merendahkan, atau manipulatif, kamu mungkin menjadi lebih waspada terhadap perubahan perilakunya.



Akibatnya, kamu mulai memikirkan:



“Apakah dia sedang marah?”



“Aku salah bicara tidak?”



“Kalau aku mengatakan ini, apa yang akan terjadi?”



Hubungan yang sehat seharusnya tidak membuatmu terus-menerus takut terhadap konsekuensi dari menjadi dirimu sendiri.



Rasa aman bukan berarti tidak pernah terjadi konflik.



Rasa aman berarti kamu tahu bahwa konflik dapat dibicarakan tanpa harus takut akan penghinaan, ancaman, atau pengkhianatan.



Tetapi Ingat: Jangan Menilai Seseorang Hanya dari Satu Tanda



Ini bagian yang sangat penting.



Tujuh tanda di atas bukanlah alat diagnosis psikologis.



Seseorang yang pernah berbohong bukan otomatis orang yang tidak layak dipercaya.



Seseorang yang pernah membocorkan rahasia bukan berarti selamanya tidak dapat dipercaya.



Seseorang yang pernah melakukan kesalahan juga bukan berarti dia memiliki karakter buruk.



Manusia dapat berubah.



Yang perlu kamu lihat adalah pola.



Apakah perilakunya berulang?



Apakah dia menyadari kesalahannya?



Apakah dia mau memperbaiki diri?



Apakah dia menghargai batasanmu setelah kamu menjelaskannya?



Apakah dia bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih berguna daripada sekadar memberikan label kepada seseorang.



Kepercayaan Seharusnya Dibangun, Bukan Dipaksakan



Banyak orang merasa bahwa karena sudah lama mengenal seseorang, mereka harus terus mempercayainya.



Padahal, lama mengenal seseorang tidak otomatis berarti seseorang dapat dipercaya.



Ada orang yang baru kita kenal beberapa bulan tetapi menunjukkan konsistensi luar biasa.



Ada pula orang yang sudah kita kenal bertahun-tahun tetapi berkali-kali menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati batas kita.



Kepercayaan seharusnya berkembang berdasarkan pengalaman.



Kamu tidak perlu memberikan 100 persen kepercayaan kepada seseorang pada hari pertama.



Kamu bisa memberikannya secara bertahap.



Berikan sedikit kepercayaan.



Lihat bagaimana dia memperlakukannya.



Berikan kesempatan.



Lihat apakah dia konsisten.



Sampaikan batasan.



Lihat apakah dia menghormatinya.



Ketika seseorang berkali-kali menunjukkan bahwa dirinya dapat dipercaya, tingkat kepercayaan dapat meningkat.



Sebaliknya, ketika seseorang berkali-kali menunjukkan perilaku yang merusak kepercayaan, kamu memiliki hak untuk mengurangi akses yang dia miliki terhadap kehidupanmu.



Jangan Merasa Bersalah karena Menjaga Diri Sendiri



Terkadang kita takut dianggap jahat ketika mulai menjaga jarak dari seseorang.



Kita takut disebut egois.



Takut dianggap tidak setia.



Takut mengecewakan orang lain.



Namun, menjaga batas bukan berarti membenci seseorang.



Kamu bisa tetap menghargai seseorang tanpa memberikan akses penuh kepada mereka.



Kamu bisa memaafkan seseorang tanpa kembali mempercayainya seperti sebelumnya.



Kamu juga bisa memahami alasan seseorang melakukan kesalahan tanpa membiarkan dirimu kembali berada dalam situasi yang sama.



Ini merupakan perbedaan penting:



Memaafkan dan mempercayai adalah dua hal yang berbeda.



Memaafkan berkaitan dengan bagaimana kamu memproses luka.



Sedangkan kepercayaan berkaitan dengan apakah perilaku seseorang telah menunjukkan bahwa dia aman untuk diberikan akses kembali.



Tidak semua orang harus mendapatkan tingkat kepercayaan yang sama.



Dan itu bukan sesuatu yang harus membuatmu merasa bersalah.



Perhatikan Konsistensi, Bukan Kesempurnaan



Pada akhirnya, orang yang dapat dipercaya bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan.



Orang yang dapat dipercaya juga bisa lupa.



Bisa salah bicara.



Bisa mengecewakanmu.



Bisa membuat keputusan yang buruk.



Perbedaannya adalah apa yang mereka lakukan setelah itu.



Orang yang dapat dipercaya cenderung mampu mengatakan:



“Aku salah.”



“Aku mengerti kenapa kamu terluka.”



“Aku akan memperbaikinya.”



“Aku menghormati keputusanmu.”



Sebaliknya, orang yang terus merusak kepercayaan mungkin melakukan kesalahan yang sama, mencari alasan, menyalahkan orang lain, dan kemudian meminta kamu untuk percaya lagi tanpa menunjukkan perubahan nyata.



Karena itu, jangan hanya bertanya:



“Apakah orang ini pernah mengecewakanku?”



Pertanyaan yang lebih berguna adalah:



“Apakah dia menunjukkan pola perilaku yang membuatku merasa aman untuk mempercayainya?”



Jika jawabannya terus-menerus tidak, mungkin sudah waktunya mengurangi tingkat kepercayaan yang kamu berikan.



Bukan karena kamu harus menjadi orang yang curiga kepada semua orang.



Tetapi karena kepercayaan adalah sesuatu yang berharga.



Berikan kepada orang yang menghargainya.



Dan ketika seseorang berkali-kali menunjukkan bahwa dia tidak mampu menjaganya, kamu tidak harus terus memberikan kesempatan yang sama.



Terkadang, menjaga jarak bukan berarti kamu membenci seseorang.



Terkadang, menjaga jarak adalah cara sederhana untuk mengatakan kepada diri sendiri:



