Hindari Sakit Hati, 4 Bulan Kelahiran Ini Disebut Paling Rentan Mengkhianati Kepercayaan

Ilustrasi, orang yang merusak kepercayaan Anda. (Magnific)
JawaPos.com - Ketika kebanyakan orang mengejar kepercayaan, bulan kelahiran tertentu justru memiliki kecenderungan untuk merusaknya.
Dilansir JawaPos.com dari collectiveworld pada Kamis (13/8), berikut ini empat bulan kelahiran yang cenderung mengkhianati kepercayaan seseorang.
Godaan menjadi hal yang sulit ditolak sehingga mudah bagi mereka bersikap tidak setia kepada teman, keluarga, maupun orang-orang terkasih.
1. Desember
Mereka sangat mandiri dan teguh pada pendirian.
Mereka juga sangat menghargai kebebasan untuk melakukan apa pun yang diinginkannya kapan pun mereka mau dan menjadikan ini prioritas utama mereka di atas segalanya.
Mereka petualang dan penjelajah sejati yang berjiwa bebas, menjadikan mereka sering menentang aturan, batasan, ataupun jadwal yang mengikat.
Kebutuhan akan kemandirian dan kebebasan ini membuat mereka enggan menjalin hubungan jangka panjang.
Bahkan saat sedang menjalani hubungan jangka panjang sekalipun, mereka mungkin merasa terkekang dan terbatas.
Kecerdasan emosional yang tinggi dan kemampuan instropeksinya membuat mereka berlarut dalam pikiran dan hasrat pribadi.
Hasrat pribadi inilah yang bisa berujung pada ketidaksetiaan.
2. Juni
Mereka sosok yang ramah, komunikatif, dan jenaka.
Namun, berhati-hatilah, mereka memiliki dua sisi kepribadian yang bertolak belakang.
Mereka mendambakan stimulasi yang tiada henti.
Jadi, mereka bersemangat saat bertemu orang baru, mengunjungi tempat-tempat baru, menghadapi tantangan baru, atau menekuni minat dan keterampilan baru.
Bagaimanapun juga, mereka adalah sosok yang sangat supel dan aktif bersosialisasi.
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