September Jadi Bulan Hoki, 5 Shio Ini Konon Bakal Dapat Bonus hingga Jabatan Baru

ilustrasi shio yang kariernya melejit. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Peningkatan penghasilan menjadi salah satu hal yang banyak diharapkan pekerja. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendapatan yang lebih besar juga dapat menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan.
Memasuki September 2026, ramalan astrologi Tionghoa kembali menarik perhatian. Sejumlah shio disebut memiliki peluang lebih baik dalam urusan pekerjaan dan keuangan pada bulan ini.
Peluang tersebut digambarkan dalam berbagai bentuk, mulai dari bonus, insentif, kenaikan gaji, promosi jabatan, hingga perkembangan bisnis. Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat menjadi jaminan mengenai kondisi karier seseorang.
Dilansir Naurakom, terdapat lima shio yang disebut berpotensi mengalami peningkatan penghasilan serta perkembangan karier sepanjang September 2026.
Berikut lima shio yang dimaksud.
Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun, sabar, dan konsisten dalam menjalankan tanggung jawab. Mereka cenderung tidak mudah menyerah meskipun harus menghadapi pekerjaan yang berat atau proses yang panjang.
Menurut ramalan, September menjadi waktu ketika usaha tersebut mulai menunjukkan hasil. Pengalaman dan kinerja yang selama ini dibangun berpeluang mendapatkan perhatian lebih dari atasan.
Kesempatan promosi maupun kenaikan pendapatan disebut dapat terbuka bagi mereka yang bekerja sebagai karyawan. Sementara bagi pemilik usaha, peningkatan transaksi atau omzet menjadi peluang yang dapat mendongkrak kondisi finansial.
Jika momentum tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik, kerja keras Shio Kerbau berpotensi membawa mereka menuju kondisi ekonomi yang lebih baik.
Shio Naga dikenal memiliki rasa percaya diri tinggi dan karakter kepemimpinan yang kuat. Mereka juga disebut berani mengambil keputusan ketika menghadapi situasi yang membutuhkan ketegasan.
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Jawa Pos
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