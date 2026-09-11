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Niko Sulpriyono
Sabtu, 12 September 2026 | 06.15 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Banjir Uang September 2026, Rezeki Datang dari Pencapaian dan Peluang Baru!

Ilustrasi Banjir Uang (freepik) - Image

Ilustrasi Banjir Uang (freepik)

JawaPos.com - Berdasarkan pembacaan kartu tarot, terdapat 5 zodiak yang digambarkan memiliki peluang merasakan kelimpahan rezeki pada periode ini. 

Energi tersebut tidak selalu berarti uang datang secara tiba-tiba, tetapi dapat berkaitan dengan hasil kerja, proyek, bisnis, investasi, maupun kesempatan yang sebelumnya telah dipersiapkan.

Menariknya, setiap zodiak memiliki gambaran rezeki yang berbeda. 

Ada yang memperoleh hasil setelah berhasil mencapai target, ada yang mendapatkan peluang setelah melakukan evaluasi diri, dan ada pula yang mulai melihat hasil dari sesuatu yang selama ini dinantikan. 

Karena itu, makna kartu tarot dalam ramalan ini dapat menjadi bahan refleksi mengenai bagaimana seseorang melihat peluang dan mengambil keputusan finansial.

5 zodiak yang disebut dalam pembacaan tersebut adalah Aries, Virgo, Pisces, Leo, dan Sagitarius dilansir dari YouTube Ryan Mercury. 

Masing-masing dikaitkan dengan kartu tarot tertentu yang menggambarkan keberhasilan, kelimpahan, kebahagiaan, hingga datangnya peluang finansial. Berikut penjelasan lengkapnya.

1. Aries

Aries menjadi zodiak pertama yang dikaitkan dengan kartu Four of Wands. 

Dalam pembacaan tarot, kartu ini sering dikaitkan dengan perayaan, stabilitas, pencapaian, dan keberhasilan setelah melewati sebuah proses. 

Karena itu, September 2026 digambarkan sebagai periode ketika Aries berpotensi merasakan hasil dari ambisi atau target yang selama ini dikejar.

Energi Four of Wands juga dapat berkaitan dengan proyek yang berhasil diselesaikan, pekerjaan yang membuahkan hasil, bisnis yang berkembang, atau investasi yang memberikan perkembangan positif. 

Rezeki dalam konteks ini tidak selalu hadir sebagai uang tunai secara langsung, melainkan dapat berupa keberhasilan yang kemudian membuka pintu menuju keuntungan finansial berikutnya.

Bagi Aries, pesan utama kartu ini adalah menikmati hasil tanpa melupakan proses yang telah dilalui. 

Jika sebelumnya Anda bekerja keras mengejar sebuah target, September dapat menjadi momentum untuk melihat hasilnya dengan lebih jelas. 

Editor: Novia Tri Astuti
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