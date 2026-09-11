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Lania Monica
Jumat, 11 September 2026 | 15.09 WIB

Rezeki Tak Putus! 7 Shio dengan Elemen Ini Konon Punya Jalan Hidup Penuh Kemakmuran

Ilustrasi pemilik shio beruntung di antara tanda shio dalam astrologi Tiongkok./(Your Tango) - Image

Ilustrasi pemilik shio beruntung di antara tanda shio dalam astrologi Tiongkok./(Your Tango)

JawaPos.com – Keberuntungan dalam hidup sering kali dikaitkan dengan berbagai hal, termasuk kerja keras, kesempatan, dan keputusan yang diambil seseorang. Namun, dalam astrologi Tionghoa, karakter dan peruntungan juga kerap dikaitkan dengan shio serta elemen yang menaunginya.

Ada kombinasi shio dan elemen tertentu yang dipercaya memiliki energi positif dalam urusan rezeki dan kemakmuran. Pemilik kombinasi tersebut disebut memiliki karakter yang dapat mendukung perjalanan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Tidak hanya dikaitkan dengan kemampuan memperoleh kekayaan, beberapa kombinasi bahkan dipercaya mampu mempertahankan kondisi finansial dalam jangka panjang. Kemakmuran yang dimaksud pun tidak selalu berupa harta, tetapi juga kehidupan yang nyaman, relasi yang baik, dan ketenangan.

Dikutip dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat tujuh kombinasi shio dan elemen yang dipercaya membawa energi keberuntungan serta kemudahan dalam kehidupan.

Berikut daftarnya:

1. Naga dengan Elemen Kayu

Shio Naga dalam astrologi Tionghoa kerap dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan keberuntungan. Ketika dipadukan dengan elemen Kayu yang melambangkan pertumbuhan, kombinasi tersebut dipercaya memiliki energi kemakmuran yang kuat.

Pemilik Naga Kayu disebut mempunyai semangat untuk terus berkembang dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Saat mengalami kegagalan, mereka dipercaya mampu mencari jalan untuk kembali bangkit.

Kemampuan beradaptasi dan dorongan untuk terus maju membuat Naga Kayu dianggap memiliki peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih berkecukupan.

Dalam kepercayaan tersebut, kemakmuran mereka bukan hanya datang sekali, melainkan berpotensi bertahan apabila diimbangi dengan usaha dan pengelolaan kehidupan yang baik.

2. Tikus dengan Elemen Air

Tikus dikenal sebagai salah satu shio yang identik dengan kecerdikan dan kemampuan membaca peluang. Sementara itu, elemen Air sering dimaknai sebagai sesuatu yang fleksibel dan terus bergerak.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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