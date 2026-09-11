Banjir Keberuntungan! 4 Shio Ini Diprediksi Menikmati Kemakmuran Mulai Pertengahan September

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan keberuntungan yang berbeda. Pada periode tertentu, ada shio yang disebut sedang berada dalam fase positif, terutama berkaitan dengan karier, keuangan, hubungan sosial, maupun ketenangan hidup.
Memasuki pertengahan September, sejumlah shio diprediksi mendapatkan momentum yang cukup menjanjikan. Peluang baru dapat muncul dari pekerjaan, bisnis, relasi, maupun kondisi finansial yang sebelumnya belum menunjukkan perkembangan berarti.
Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Hasil kehidupan tetap dipengaruhi oleh keputusan, usaha, kondisi, serta berbagai faktor lainnya.
Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut berpotensi merasakan keberuntungan dan peningkatan kesejahteraan mulai pertengahan September 2026.
Baca Juga:3 Shio yang Diramalkan Bakal Terima Duit Jumlah Besar di September 2026, Rezekinya Bikin Kaget!
Pertengahan September diprediksi menjadi periode ketika pemilik shio Tikus lebih mudah mendapatkan perhatian dan pengakuan.
Ide, kemampuan, maupun pencapaian yang selama ini dikerjakan berpeluang mendapat apresiasi dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan, penghargaan tersebut dapat datang dari pihak yang memiliki pengaruh terhadap perjalanan karier mereka.
Meningkatnya perhatian terhadap kemampuan yang dimiliki dapat membuka pintu menuju kesempatan baru. Hal ini bisa berupa tanggung jawab yang lebih besar, proyek menarik, atau peluang yang memberikan dampak positif terhadap kondisi finansial.
Karena itu, pemilik shio Tikus disarankan memanfaatkan momentum tersebut dengan menunjukkan kemampuan terbaik dan tetap menjaga konsistensi.
Bagi pemilik shio Naga, pertengahan September disebut membawa kesempatan yang sudah lama dinantikan.
Peluang tersebut dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tawaran kerja sama, izin menjalankan rencana, hingga kesempatan memulai usaha yang sebelumnya terasa sulit diwujudkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022