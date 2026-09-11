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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 21.44 WIB

Banjir Keberuntungan! 4 Shio Ini Diprediksi Menikmati Kemakmuran Mulai Pertengahan September

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan keberuntungan yang berbeda. Pada periode tertentu, ada shio yang disebut sedang berada dalam fase positif, terutama berkaitan dengan karier, keuangan, hubungan sosial, maupun ketenangan hidup.

Memasuki pertengahan September, sejumlah shio diprediksi mendapatkan momentum yang cukup menjanjikan. Peluang baru dapat muncul dari pekerjaan, bisnis, relasi, maupun kondisi finansial yang sebelumnya belum menunjukkan perkembangan berarti.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Hasil kehidupan tetap dipengaruhi oleh keputusan, usaha, kondisi, serta berbagai faktor lainnya.

Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut berpotensi merasakan keberuntungan dan peningkatan kesejahteraan mulai pertengahan September 2026.

1. Shio Tikus

Pertengahan September diprediksi menjadi periode ketika pemilik shio Tikus lebih mudah mendapatkan perhatian dan pengakuan.

Ide, kemampuan, maupun pencapaian yang selama ini dikerjakan berpeluang mendapat apresiasi dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan, penghargaan tersebut dapat datang dari pihak yang memiliki pengaruh terhadap perjalanan karier mereka.

Meningkatnya perhatian terhadap kemampuan yang dimiliki dapat membuka pintu menuju kesempatan baru. Hal ini bisa berupa tanggung jawab yang lebih besar, proyek menarik, atau peluang yang memberikan dampak positif terhadap kondisi finansial.

Karena itu, pemilik shio Tikus disarankan memanfaatkan momentum tersebut dengan menunjukkan kemampuan terbaik dan tetap menjaga konsistensi.

2. Shio Naga

Bagi pemilik shio Naga, pertengahan September disebut membawa kesempatan yang sudah lama dinantikan.

Peluang tersebut dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tawaran kerja sama, izin menjalankan rencana, hingga kesempatan memulai usaha yang sebelumnya terasa sulit diwujudkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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