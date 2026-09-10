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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 11 September 2026 | 05.47 WIB

Takdir Rezekinya Disebut Istimewa, Ini 7 Weton yang Diprediksi Mudah Meraih Kemakmuran

seseorang yang gemerlap kekayaan menghampiri./Freepik/freepik - Image

seseorang yang gemerlap kekayaan menghampiri./Freepik/freepik

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan bagian dari tradisi perhitungan hari dan pasaran kelahiran yang hingga kini masih dikenal masyarakat. Weton kerap digunakan dalam berbagai penafsiran mengenai karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga keberuntungan seseorang.

Sebagian masyarakat juga meyakini bahwa kombinasi hari dan pasaran tertentu mempunyai karakteristik khusus yang berkaitan dengan kelancaran rezeki. Meski demikian, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dalam penafsiran primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri dalam urusan rezeki. Pemiliknya disebut memiliki karakter yang mendukung perjuangan, membangun relasi, maupun menemukan peluang baru.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut mempunyai peruntungan istimewa dalam hal kekayaan dan kelimpahan rezeki.

1. Jumat Legi

Jumat Legi dipercaya mempunyai karakter yang mudah menarik simpati dari lingkungan sekitarnya. Pemilik weton ini sering digambarkan mempunyai pembawaan yang membuat orang lain merasa nyaman dan bersedia memberikan dukungan.

Dalam urusan rezeki, peluang bisa muncul melalui hubungan sosial yang telah dibangun. Kerja keras dan kemampuan menjaga kepercayaan disebut menjadi faktor yang dapat memperkuat peluang tersebut.

Menurut penafsiran primbon, rezeki Jumat Legi juga dapat hadir melalui jalur yang tidak selalu terduga. Bentuknya bisa berupa kesempatan kerja, kerja sama usaha, maupun peluang lain yang muncul ketika mereka berada dalam kondisi siap.

2. Rabu Kliwon

Rabu Kliwon dikenal sebagai salah satu weton yang dalam primbon digambarkan memiliki daya juang kuat. Mereka disebut tidak gampang menyerah ketika menghadapi hambatan dan cenderung terus mencari jalan keluar.

Perjalanan finansialnya mungkin tidak selalu berlangsung mulus. Ada masa ketika peluang terasa sempit, tetapi kondisi tersebut dipercaya tidak berlangsung selamanya.

Ketika mampu mempertahankan ketekunan, pemilik Rabu Kliwon diyakini dapat kembali menemukan kesempatan yang membawa perubahan. Rezeki pun digambarkan seperti aliran air yang dapat kembali deras setelah melewati masa surut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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