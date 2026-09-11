Ramalan Zodiak Virgo 11 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Tuntutan yang diberikan oleh rekan kerja dapat membuat zodiak Virgo stres. Virgo mungkin merasa bahwa rekan kerja mengambil keuntungan yang tidak adil. Hal ini bisa membuat Virgo berpikir untuk memulai bisnis sendiri atau dengan seorang mitra.

Ini memang ide yang bagus, tetapi hari ini bukanlah waktu yang tepat untuk membuat keputusan yang besar. Tunggu beberapa hari dan pertimbangkan semuanya dengan serius.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 11 September 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Aspek romantis zodiak Virgo sangat menguntungkan, jadi rasakan kehangatan cinta dari pasangan. Mengenai karir, manfaatkan keahlian profesionalmu untuk mengatasi hambatan yang menghalangi kemajuan.

Sementara itu, lakukan teknik relaksasi karena kondisi pikiran berkontribusi pada kesehatan tubuh. Terkait keuangan, kejar investasi di bidang properti sebagai investasi jangka panjang karena akan menguntungkan.

Cinta Virgo

Hari ini, Virgo akan merasakan kehangatan cinta dari pasangan. Aspek romantis ini sangat menguntungkan, jadi manfaatkan situasi ini sepenuhnya.