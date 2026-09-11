Ramalan Zodiak Pisces Jumat, 11 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak pisces merasa penuh kasih sayang dan emosional. Pisces merasa berempati terhadap orang lain yang membutuhkan hari ini.
Pisces mungkin merasa puas hanya dengan mendengarkan orang lain menceritakan kisahnya. Kebaikan ini adalah kebajikan terbesar pisces, tetapi ingatlah untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab diri sendiri juga.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 11 September 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak pisces mungkin perlu menghabiskan hari yang paling indah saat ini bersama pasangan. Terkait karir, jadilah kreatif saat bekerja jika ingin melakukan sesuatu dengan cara baru.
Sementara itu, cobalah untuk menenangkan diri dan melakukan yoga untuk mengurangi stres secara maksimal. Terkait keuangan, periode ini menguntungkan karena pisces akan memperoleh properti berupa tanah atau bangunan.
Cinta Pisces
Gairah memiliki cara untuk muncul ke permukaan, tak peduli seberapa baik pisces menyembunyikannya. Beberapa hal memang terlalu kuat untuk disembunyikan. Hari ini, pisces mungkin perlu menghabiskan hari paling indah bersama pasangan.
Karir Pisces
Rasa ingin tahu akan memungkinkan pisces untuk mendapatkan hasil yang cepat dalam pekerjaan hari ini. Pisces harus kreatif dalam bekerja jika ingin melakukan sesuatu dengan cara baru.
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Jawa Pos
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