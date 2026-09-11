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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 11 September 2026 | 13.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra 11 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Libra dapat mengharapkan hari yang damai karena kehidupan rumah tangga dan profesional akan tenang. Ketenangan dan kedamaian pikiran ini akan membuat segala sesuatunya lebih mudah untuk diatur. 

Meskipun beberapa hari terakhir tidak begitu baik, Libra akan mendapatkan hasil yang lebih baik di masa mendatang. Kasih sayang dari keluarga dan teman-teman, akan membantu Libra mendapatkan relaksasi dan kedamaian mental.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Jumat, 11 September 2026.


Libra (23 September – 22 Oktober)

Bersiaplah karena pasangan akan mengejutkan zodiak Libra dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Terkait karir, capai tingkat yang lebih tinggi dengan menunjukkan apa yang mampu Libra berikan kepada atasan dan kolega.

Sementara itu, hubungi seseorang untuk diajak berbicara untuk berbagi pikiran dan mengurangi ketegangan. Terkait keuangan, pastikan mengelola keuangan dengan cermat karena Libra akan mendapatkan properti dan aset yang substansial.

Cinta Libra

Pasangan akan mengejutkan Libra dengan ungkapan cinta yang penuh perhatian. Hal ini mungkin datang setelah kalian berdua bekerja keras untuk memperbaiki hubungan. 

Balaslah hal yang sama kepada pasangan, karena itu akan membantu hubunganmu berkembang. Mulailah merencanakan sesuatu yang istimewa untuk pasangan, karena kejutan yang Libra lakukan akan memberikan keuntungan bagi masa depan hubungan.

Editor: Candra Mega Sari
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