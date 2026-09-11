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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 11 September 2026 | 14.00 WIB

Ramalan Zodiak Aries 11 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aries mungkin memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di lingkungan sekitar atau dengan seorang teman. 

Hal ini mungkin mengganggu sepanjang hari, jadi ada baiknya untuk menghubungi orang tersebut atau menyelidiki masalah ini. Mungkin sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi seseorang terdekat Aries baru saja mengalami semacam kejutan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Jumat, 11 September 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Berhati-hatilah karena zodiak Aries akan menghadapi rintangan dalam kehidupan romantis. Terkait karir, memanfaatkan keterampilan yang dimiliki dan bekerja keras untuk mencapai target yang diinginkan.

Sementara itu, kendalikan suasana hati dan buat diri sendiri merasa lebih baik agar tetap sehat. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menjual lahan karena transaksi terkait properti akan menghasilkan keuntungan.

Cinta Aries

Hari ini, Aries akan menghadapi beberapa rintangan dalam kehidupan romantis. Aries dan pasangan mulai tidak sejalan satu sama lain dan mengalami kesalahpahaman. 

Mintalah nasihat dan layanan mediasi dari teman yang baik dan terpercaya. Aries akan segera melewati rintangan ini dan rekonsiliasi akan datang seiring berjalannya waktu.

Editor: Candra Mega Sari
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