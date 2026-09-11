Ramalan Zodiak Aquarius Jumat, 11 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin merasa sangat puas dan damai. Aquarius mungkin akan menerima beberapa kabar baik yang tak terduga dari teman dekat atau kerabat.

Akibatnya, aquarius mungkin berada dalam suasana hati yang positif dengan emosi yang relatif stabil. Manfaatkan hari yang penuh kebahagiaan ini dengan menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. Biarkan orang-orang terkasih menyegarkan perasaanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Jumat, 11 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu bersikap realistis dan memanfaatkan kejernihan pikiran untuk menilai hubungan asmara apa adanya. Terkait karir, cobalah merencanakan jalan yang tepat untuk diri sendiri sebelum melangkah maju.

Sementara itu, jangan biarkan hal negatif meningkatkan stres secara berlebihan. Pada sisi keuangan, aquarius akan mendapat uang secara tidak terduga di luar pendapatan sendiri.

Cinta Aquarius

Hari ini positif karena romansa sangat diindikasikan. Berikan pasangan kejutan yang bermakna, karena dia akan menghargai dan membalasnya di kemudian hari.

Aquarius memiliki waktu yang dibutuhkan untuk merenungkan hubungan saat ini. Bersikaplah realistis, karena aquarius sedang memiliki kejernihan pikiran untuk menilai hubungan apa adanya.