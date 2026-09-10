Keuangan Makin Lancar, 5 Shio Ini Disebut Dapat Limpahan Rezeki di September

seseorang yang hidupnya terjamin./Freepik/prostock-studio
JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap kehidupannya bisa berjalan lebih baik, terutama dalam urusan pekerjaan dan kondisi finansial. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya.
Pergantian bulan juga dipercaya dapat membawa perubahan energi dan peluang bagi beberapa shio. September disebut sebagai salah satu periode yang membawa angin segar bagi mereka yang dianggap sedang berada dalam fase keberuntungan.
Ramalan tersebut menggambarkan adanya peluang finansial, perkembangan karier, hingga kesempatan baru yang dapat membuat kondisi ekonomi menjadi lebih stabil.
Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan dan peluang rezeki lebih besar pada September.
Shio Naga kerap dikaitkan dengan karakter kuat, berani, dan penuh ambisi. Dalam ramalan bulan September, sifat-sifat tersebut disebut dapat membantu mereka memanfaatkan berbagai kesempatan yang muncul.
Peluang positif diprediksi datang dari sejumlah bidang, mulai dari pekerjaan, bisnis, hingga investasi. Bahkan, kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan bisa saja menjadi jalan untuk memperbaiki kondisi finansial.
Bagi mereka yang sempat mengalami masa sulit, September disebut menjadi periode untuk mulai bangkit. Kepercayaan diri yang meningkat juga membuat pemilik shio Naga lebih berani mengambil langkah demi mencapai target.
Meski demikian, keberanian tetap perlu diimbangi pertimbangan matang, terutama ketika berhubungan dengan keputusan finansial.
Pemilik shio Tikus dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang cerdik, penuh perhitungan, dan mampu melihat peluang dari situasi yang tidak selalu diperhatikan orang lain.
September diprediksi menjadi waktu ketika strategi dan kerja keras mereka mulai memperlihatkan hasil. Kesempatan memperoleh tambahan pendapatan dapat muncul dari pekerjaan maupun aktivitas yang sebelumnya belum memberikan hasil maksimal.
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Jawa Pos
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