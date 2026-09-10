3 Weton yang Dipercaya Bakal Kebanjiran Rezeki, Ada Selasa Legi hingga Rabu Kliwon

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton masih kerap digunakan sebagai salah satu cara tradisional untuk membaca karakter dan peruntungan seseorang. Perhitungannya mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan pekerjaan, jodoh, hingga rezeki.

Kepercayaan terhadap weton sendiri merupakan bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Karena itu, berbagai ramalan yang dikaitkan dengan weton sebaiknya dipahami sebagai tafsir budaya, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dalam primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang dianggap mendukung datangnya rezeki. Bahkan, ada yang diyakini memperoleh peluang finansial melalui jalan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang dalam penafsiran tersebut disebut berpotensi memperoleh kejutan rezeki.

1. Selasa Legi Selasa Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki karakter kuat, gigih, dan tidak gampang menyerah. Orang dengan weton ini digambarkan mampu tetap bertahan ketika menghadapi tekanan serta memiliki keberanian untuk mengambil keputusan penting.

Menurut penafsiran primbon yang dikutip, perubahan situasi dapat membuka peluang baru bagi pemilik Selasa Legi. Kesempatan yang sebelumnya sempat tertunda bisa kembali muncul, sementara hubungan dengan orang lain berpotensi menghadirkan jalan baru dalam pekerjaan maupun usaha.

Dalam kepercayaan tradisional Jawa, periode bulan Suro juga kerap dianggap memiliki makna khusus secara spiritual. Karena itu, Selasa Legi dalam ramalan tersebut dikaitkan dengan momentum untuk melakukan introspeksi, memperbaiki diri, serta lebih peka terhadap berbagai kesempatan yang datang.

Alih-alih hanya menunggu keberuntungan, pemilik weton ini digambarkan perlu berani bergerak ketika peluang terbuka. Sifat pekerja keras dan keberanian mengambil langkah baru dianggap menjadi modal penting untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

Namun, berbagai ritual atau pengalaman spiritual yang dikaitkan dengan weton dan bulan Suro merupakan bagian dari kepercayaan budaya dan tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang akan memperoleh rezeki tertentu.