3 Weton yang akan Punya Keberuntungan Besar di Tahun 2026, Rezeki Lancar sampai Dompet Menebal

JawaPos.com - Dalam primbon, rezeki jadi salah satu hal yang telah digariskan pada hidup tiap orang.

Meski begitu, persoalan ini banyak diminati lantaran banyak orang ingin mengejar kesuksesan dan kemuliaan hidup.

Adapun dalam waktu dekat ini, ada segelintir orang yang diprediksi tengah punya keberuntungan sehingga keberhasilan dalam hidup pun berhasil diperoleh.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang punya keberuntungan besar di tahun 2026 saat rezeki lancar membuat dompet menebal.

1. Weton Selasa Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Wage diyakini mempunyai watak yang rendah hati.

Sifatnya ini tercermin pada kehidupannya sehari-hari yang aman mereka senantiasa hidup sederhana.