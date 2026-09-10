Rezeki Datang dari Berbagai Arah, 6 Shio Ini Disebut Punya Hoki Finansial Tinggi

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan peruntungan yang berbeda. Tahun kelahiran seseorang kemudian digunakan sebagai dasar untuk melihat berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan pekerjaan, hubungan, hingga keuangan.

Salah satu hal yang kerap menarik perhatian adalah ramalan mengenai shio yang dianggap memiliki hoki finansial tinggi. Ada shio yang dipercaya mudah menemukan peluang, sementara lainnya disebut mendapatkan kemakmuran melalui kerja keras, keberanian, atau sifat positif yang dimilikinya.

Dalam sejumlah ramalan, kondisi tersebut bahkan digambarkan seperti mempunyai “kantong rezeki” yang sulit kosong karena selalu ada peluang baru yang datang.

Dilansir Naurakom, terdapat enam shio yang disebut memiliki kemampuan menarik rezeki dan berpeluang memperoleh kekayaan dengan lebih cepat. Berikut daftarnya.

1. Shio Tikus Tikus dikenal sebagai shio yang cerdas, gesit, dan pandai melihat kesempatan. Mereka disebut memiliki kemampuan untuk menemukan peluang bahkan ketika situasi sedang tidak menguntungkan.

Sifat tangkas tersebut membuat pemilik shio Tikus dipercaya mampu membuka berbagai jalan untuk mendapatkan keberhasilan. Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung mencari alternatif daripada berhenti pada satu kegagalan.

Menurut lansiran Naurakom, shio Tikus memiliki peruntungan yang membuat peluang rezeki dapat muncul dari berbagai arah. Kemampuan membaca keadaan dan memanfaatkan kesempatan menjadi salah satu kekuatan mereka.

2. Shio Kerbau Berbeda dari Tikus yang mengandalkan kecerdikan, Kerbau dikenal karena ketekunan dan kegigihannya. Pemilik shio ini dipercaya tidak keberatan menjalani proses panjang demi mencapai target yang diinginkan.

Rezeki bagi Kerbau digambarkan sebagai hasil dari kerja keras yang dilakukan secara konsisten. Mereka tidak selalu mendapatkan hasil secara instan, tetapi memiliki peluang membangun kemakmuran sedikit demi sedikit.