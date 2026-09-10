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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 06.12 WIB

Rezekinya Mengalir Terus! 8 Shio Ini Disebut Jago Menghasilkan Banyak Uang

Shio yang diramalkan akan jadi orang yang paling hoki di tahun 2026. (dok: freepik) - Image

Shio yang diramalkan akan jadi orang yang paling hoki di tahun 2026. (dok: freepik)

JawaPos.com – Kemampuan mendapatkan penghasilan tidak selalu datang dari satu pekerjaan atau satu sumber pemasukan. Ada orang yang mampu melihat peluang di tengah situasi sulit dan kemudian mengubahnya menjadi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan membaca peluang, keberanian mengambil keputusan, hingga kecermatan mengatur uang dapat menjadi modal penting untuk mencapai kondisi finansial yang lebih baik.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Beberapa shio disebut memiliki sifat yang mendukung kemampuan mencari penghasilan, mulai dari keberanian, kreativitas, kecerdasan, hingga kedisiplinan.

Dilansir dari Naurakom, berikut delapan shio yang dipercaya memiliki kemampuan kuat dalam menghasilkan uang dari berbagai situasi.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal sebagai pribadi yang berani menghadapi tantangan. Mereka tidak mudah gentar ketika harus berhadapan dengan kondisi yang sulit, termasuk persoalan pekerjaan dan keuangan.

Semangat kerja yang tinggi membuat mereka rela berusaha keras untuk mengejar target. Ketika melihat peluang yang dianggap menjanjikan, pemilik shio ini juga cenderung tidak takut mengambil langkah untuk mendapatkannya.

Kegigihan tersebut membuat Macan diyakini mampu bangkit ketika kondisi finansial sedang tidak menguntungkan. Mereka lebih memilih mencari jalan keluar daripada berdiam diri menunggu keadaan berubah.

2. Shio Monyet

Kecerdasan dan kreativitas menjadi dua kekuatan utama Shio Monyet. Mereka dikenal memiliki cara berpikir yang fleksibel sehingga mampu menemukan alternatif ketika menghadapi suatu masalah.

Dalam urusan mencari penghasilan, kemampuan beradaptasi tersebut menjadi keunggulan tersendiri. Monyet bisa melihat kesempatan dari sesuatu yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain.

Ide-ide kreatif juga membuat mereka tidak terpaku pada satu cara untuk mendapatkan pemasukan. Mereka dapat mencoba berbagai pendekatan hingga menemukan peluang yang sesuai dengan kemampuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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