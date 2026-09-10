Rezekinya Mengalir Terus! 8 Shio Ini Disebut Jago Menghasilkan Banyak Uang

Shio yang diramalkan akan jadi orang yang paling hoki di tahun 2026. (dok: freepik)
JawaPos.com – Kemampuan mendapatkan penghasilan tidak selalu datang dari satu pekerjaan atau satu sumber pemasukan. Ada orang yang mampu melihat peluang di tengah situasi sulit dan kemudian mengubahnya menjadi kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.
Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan membaca peluang, keberanian mengambil keputusan, hingga kecermatan mengatur uang dapat menjadi modal penting untuk mencapai kondisi finansial yang lebih baik.
Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter seseorang juga kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Beberapa shio disebut memiliki sifat yang mendukung kemampuan mencari penghasilan, mulai dari keberanian, kreativitas, kecerdasan, hingga kedisiplinan.
Dilansir dari Naurakom, berikut delapan shio yang dipercaya memiliki kemampuan kuat dalam menghasilkan uang dari berbagai situasi.
Shio Macan dikenal sebagai pribadi yang berani menghadapi tantangan. Mereka tidak mudah gentar ketika harus berhadapan dengan kondisi yang sulit, termasuk persoalan pekerjaan dan keuangan.
Semangat kerja yang tinggi membuat mereka rela berusaha keras untuk mengejar target. Ketika melihat peluang yang dianggap menjanjikan, pemilik shio ini juga cenderung tidak takut mengambil langkah untuk mendapatkannya.
Kegigihan tersebut membuat Macan diyakini mampu bangkit ketika kondisi finansial sedang tidak menguntungkan. Mereka lebih memilih mencari jalan keluar daripada berdiam diri menunggu keadaan berubah.
Kecerdasan dan kreativitas menjadi dua kekuatan utama Shio Monyet. Mereka dikenal memiliki cara berpikir yang fleksibel sehingga mampu menemukan alternatif ketika menghadapi suatu masalah.
Dalam urusan mencari penghasilan, kemampuan beradaptasi tersebut menjadi keunggulan tersendiri. Monyet bisa melihat kesempatan dari sesuatu yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain.
Ide-ide kreatif juga membuat mereka tidak terpaku pada satu cara untuk mendapatkan pemasukan. Mereka dapat mencoba berbagai pendekatan hingga menemukan peluang yang sesuai dengan kemampuan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022