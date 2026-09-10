Rezeki Menguat di Masa Tua, 3 Shio Ini Konon Hidup Berkecukupan hingga Usia 70 Tahun

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan berbeda dalam mengejar kesuksesan. Ada yang mampu mencapai kemapanan sejak usia muda, sementara sebagian lainnya membutuhkan waktu lebih panjang untuk menikmati hasil perjuangannya.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan perjalanan finansial seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Beberapa shio bahkan disebut memiliki kecenderungan untuk membangun kekayaan secara bertahap hingga akhirnya menikmati hasil kerja keras ketika memasuki usia matang.

Bukan hanya soal penghasilan, perjalanan karier, keberanian mengambil peluang, serta kemampuan mengelola keuangan juga dipercaya berperan dalam membentuk kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari naurakom, terdapat tiga shio yang disebut berpeluang menikmati kemapanan dan hasil kerja keras pada rentang usia 50 hingga 70 tahun.

1. Shio Ular Shio Ular digambarkan sebagai pribadi yang berani menghadapi perubahan dan tidak terlalu takut mengambil langkah baru. Ketika melihat peluang yang dianggap menjanjikan, mereka cenderung memiliki keberanian untuk mencobanya.

Karakter tersebut juga dapat terlihat dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Ular disebut tidak selalu nyaman berada di zona aman sehingga sebagian dari mereka berani berpindah jalur karier atau mencoba membangun usaha sendiri.

Semangat untuk terus berkembang membuat mereka dipercaya mampu mencapai sejumlah pencapaian finansial lebih cepat. Jika keputusan yang diambil disertai perhitungan matang, hasil perjuangan tersebut diyakini dapat menjadi fondasi kekayaan hingga memasuki usia 50 tahun ke atas.

2. Shio Kambing Berbeda dengan Ular yang lebih berani mengambil langkah, Kambing dikenal memiliki pendekatan yang lebih hati-hati dalam membangun kehidupan finansial.

Mereka cenderung menyukai sesuatu yang stabil dan memiliki perencanaan yang jelas. Karena itu, investasi dengan risiko terukur serta pekerjaan dengan prospek jangka panjang sering dianggap lebih sesuai dengan karakter mereka.