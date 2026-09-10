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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 11 September 2026 | 05.53 WIB

Jaringan Sosial Jadi Jalan Rezeki, 8 Shio Ini Punya Karakter Pandai Bergaul

shio yang punya finansial dan rezeki luas dari banyak teman dan jaringan sosial - Image

shio yang punya finansial dan rezeki luas dari banyak teman dan jaringan sosial

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Selain kepribadian, sejumlah shio juga dipercaya mempunyai kemampuan khusus dalam membangun hubungan sosial yang kemudian membuka berbagai peluang kehidupan.

Relasi yang luas memang dapat menjadi salah satu modal penting dalam kehidupan. Pertemanan, koneksi profesional, maupun lingkungan sosial terkadang mempertemukan seseorang dengan kesempatan baru, termasuk dalam pekerjaan dan bisnis.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat delapan shio yang disebut memiliki jaringan sosial luas dan berpotensi memperoleh peluang finansial melalui orang-orang di sekitarnya.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, luwes, dan mudah menyesuaikan diri. Kemampuan tersebut membuat mereka relatif mudah berbaur ketika memasuki lingkungan baru.

Mereka juga dikenal tekun dalam bekerja serta mampu membangun hubungan baik dengan berbagai kalangan. Banyaknya koneksi yang dimiliki dapat menjadi pintu bagi munculnya kesempatan baru.

Perpaduan antara kemampuan bersosialisasi dan etos kerja membuat Shio Tikus dipercaya mampu membangun kondisi finansial yang stabil.

2. Shio Babi

Orang yang lahir di bawah Shio Babi sering digambarkan sebagai pribadi yang baik hati dan gemar membantu. Ketulusan tersebut membuat mereka mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Mereka juga disebut cukup bijak dalam mengatur keuangan. Hubungan pertemanan yang terjaga dalam waktu lama dapat menjadi salah satu sumber dukungan ketika menghadapi berbagai keadaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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