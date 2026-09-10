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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 05.39 WIB

Kerja Keras Berbuah Kekayaan, 5 Shio Ini Disebut Mampu Mengangkat Ekonomi Keluarga

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda. Dalam astrologi Tiongkok, perbedaan tersebut salah satunya dipercaya berkaitan dengan shio berdasarkan tahun kelahiran.

Masing-masing shio memiliki karakter, kelebihan, kelemahan, serta gambaran keberuntungan yang berbeda. Dalam kepercayaan tersebut, ada sejumlah shio yang dianggap mempunyai karakter kuat untuk mengejar kesuksesan.

Menariknya, beberapa shio bahkan dipercaya mampu menjadi pembuka jalan rezeki bagi keluarga. Kegigihan, keberanian mengambil peluang, serta kemampuan mengembangkan potensi dianggap dapat membantu mereka mencapai kemapanan lebih cepat.

Tidak sedikit pula yang disebut berpeluang meraih keberhasilan sejak usia relatif muda. Namun, tentu saja hal tersebut merupakan bagian dari penafsiran astrologi dan tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai kondisi finansial seseorang.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang dipercaya memiliki potensi menjadi pembawa rezeki bagi keluarga sekaligus meraih kemakmuran di usia muda.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal memiliki karakter berani, percaya diri, dan pantang mundur ketika mengejar sesuatu yang diinginkan.

Mereka biasanya memiliki ambisi yang kuat dan tidak mudah puas sebelum tujuan berhasil dicapai. Sikap tersebut membuat pemilik shio Macan dipercaya mampu menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan karier maupun kehidupan.

Dalam astrologi Tiongkok, keberanian dan kegigihan tersebut dianggap menjadi modal untuk membangun kehidupan yang lebih mapan.

Jika kemampuan tersebut diarahkan dengan baik, Shio Macan dipercaya dapat mencapai keberhasilan dalam usia relatif muda. Kemajuan karier maupun usaha yang diperoleh kemudian diyakini turut memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi keluarga.

2. Shio Kuda

Pemilik Shio Kuda dikenal sebagai sosok energik, berani, dan memiliki semangat tinggi dalam mengejar impian.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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