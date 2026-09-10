5 Tanggal Lahir yang Dipercaya Punya Bakat Alami Meraih Kesuksesan Finansial, Apa Saja?

Ilustrasi tanggal lahir ahli mencari uang. (Freepik)
JawaPos.com – Numerologi merupakan salah satu kepercayaan yang mengaitkan angka dengan karakter dan kecenderungan tertentu dalam kehidupan seseorang. Salah satu hal yang kerap dibahas adalah hubungan tanggal lahir dengan karakter seseorang dalam mengelola keuangan.
Dalam pandangan numerologi, setiap angka dipercaya mempunyai energi atau getaran tersendiri. Karena itu, tanggal seseorang dilahirkan disebut dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan karakter, termasuk cara melihat peluang dan mengelola urusan finansial.
Beberapa tanggal lahir bahkan dipercaya memiliki karakter yang mendukung kemampuan mencari uang, menyusun strategi finansial, hingga membangun kekayaan dalam jangka panjang.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima tanggal lahir yang disebut memiliki kecenderungan kuat dalam urusan uang dan kesuksesan finansial.
Orang yang lahir pada tanggal 22 disebut mempunyai potensi besar dalam membangun kemapanan finansial. Mereka dipercaya mampu mengubah gagasan atau rencana menjadi sesuatu yang menghasilkan.
Dalam numerologi, angka 22 kerap dikaitkan dengan kemampuan membangun sesuatu dalam skala besar. Karakter tersebut membuat pemilik tanggal ini disebut memiliki peluang untuk mencapai pencapaian finansial yang tinggi apabila mampu memanfaatkan kemampuannya dengan baik.
Mereka juga dianggap mempunyai pandangan yang cukup realistis ketika berhadapan dengan tujuan jangka panjang. Karena itu, keberhasilan finansial mereka dipercaya dapat dibangun secara bertahap melalui perencanaan dan kerja keras.
Pemilik tanggal lahir 17 disebut memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan finansial secara terencana. Mereka tidak hanya mengejar hasil dalam waktu singkat, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya untuk masa depan.
Angka 17 dalam numerologi merupakan perpaduan energi angka 1 dan 7. Angka 1 dikaitkan dengan ambisi dan dorongan untuk maju, sedangkan angka 7 sering dihubungkan dengan sifat introspektif serta kemampuan berpikir mendalam.
Kombinasi tersebut dipercaya membuat pemilik tanggal 17 mampu menyusun strategi dalam mencapai target keuangan. Mereka disebut lebih nyaman jika mempunyai rencana yang jelas sebelum mengambil langkah besar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022