Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 11 September 2026 | 03.28 WIB

Tumbuh Bersama Orang Tua Muda, Ini 7 Karakter yang Bisa Terbentuk pada Anak

Ciri kepribadian orang yang tumbuh dari orang tua muda menurut psikologi. - Image

Ciri kepribadian orang yang tumbuh dari orang tua muda menurut psikologi.

JawaPos.com - Pengalaman masa kecil bersama orang tua memiliki peran dalam membentuk cara seseorang memandang kehidupan, berinteraksi dengan orang lain, hingga menghadapi berbagai persoalan.

Anak yang tumbuh bersama orang tua yang masih berusia muda dapat memiliki pengalaman yang berbeda. Pada fase tersebut, orang tua mungkin masih berusaha membangun karier, menata kehidupan rumah tangga, sekaligus belajar menjalankan peran sebagai ayah atau ibu.

Situasi tersebut dapat membuat anak menyaksikan secara langsung proses orang tuanya menghadapi perubahan, tantangan, serta berbagai tuntutan kehidupan. Pengalaman itu pada sebagian individu dapat ikut memengaruhi perkembangan karakter ketika beranjak dewasa.

Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh karakter yang disebut dapat ditemukan pada orang yang tumbuh bersama orang tua muda.

1. Lebih mudah menyesuaikan diri

Salah satu karakter yang mungkin berkembang adalah kemampuan beradaptasi yang cukup kuat.

Orang tua yang memiliki anak di usia muda biasanya masih berada dalam tahap membangun kehidupan mereka sendiri. Mereka mungkin harus menyesuaikan pekerjaan, pendidikan, kondisi finansial, serta tanggung jawab keluarga dalam waktu yang bersamaan.

Anak yang menyaksikan proses tersebut sejak kecil dapat terbiasa melihat perubahan sebagai bagian dari kehidupan. Mereka belajar dari cara orang tua menghadapi keadaan baru dan mencari solusi ketika menghadapi kesulitan.

Pengalaman semacam itu dapat membuat seseorang lebih terbiasa menghadapi situasi yang tidak selalu sesuai dengan rencana. Ketika dewasa, kemampuan beradaptasi tersebut dapat membantu mereka menghadapi perubahan dalam lingkungan pekerjaan, hubungan sosial, maupun kehidupan pribadi.

2. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar

Tumbuh bersama orang tua muda juga dapat membuat sebagian anak mengenal tanggung jawab lebih cepat.

Dalam kondisi tertentu, anak mungkin ikut membantu pekerjaan rumah atau menjaga adik ketika orang tua harus bekerja maupun menyelesaikan urusan lainnya. Tidak semua anak tentu mengalami hal tersebut, tetapi pengalaman seperti ini dapat mendorong munculnya kemandirian sejak dini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Sekadar Hiasan, Orang yang Gemar Pakai Emoji Ternyata Punya 7 Karakter Ini - Image
Kepribadian

Bukan Sekadar Hiasan, Orang yang Gemar Pakai Emoji Ternyata Punya 7 Karakter Ini

Kamis, 10 September 2026 | 05.36 WIB

Punya Karakter Unik, Ini 6 Tipe Kepribadian Wanita dari Alpha sampai Sigma - Image
Kepribadian

Punya Karakter Unik, Ini 6 Tipe Kepribadian Wanita dari Alpha sampai Sigma

Rabu, 9 September 2026 | 04.24 WIB

Cek Tanggal Lahir Anda, Numerologi Ungkap Karakter yang Mungkin Tak Disadari - Image
Zodiak

Cek Tanggal Lahir Anda, Numerologi Ungkap Karakter yang Mungkin Tak Disadari

Selasa, 8 September 2026 | 17.12 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore