Tumbuh Bersama Orang Tua Muda, Ini 7 Karakter yang Bisa Terbentuk pada Anak

Ciri kepribadian orang yang tumbuh dari orang tua muda menurut psikologi.
JawaPos.com - Pengalaman masa kecil bersama orang tua memiliki peran dalam membentuk cara seseorang memandang kehidupan, berinteraksi dengan orang lain, hingga menghadapi berbagai persoalan.
Anak yang tumbuh bersama orang tua yang masih berusia muda dapat memiliki pengalaman yang berbeda. Pada fase tersebut, orang tua mungkin masih berusaha membangun karier, menata kehidupan rumah tangga, sekaligus belajar menjalankan peran sebagai ayah atau ibu.
Situasi tersebut dapat membuat anak menyaksikan secara langsung proses orang tuanya menghadapi perubahan, tantangan, serta berbagai tuntutan kehidupan. Pengalaman itu pada sebagian individu dapat ikut memengaruhi perkembangan karakter ketika beranjak dewasa.
Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh karakter yang disebut dapat ditemukan pada orang yang tumbuh bersama orang tua muda.
Salah satu karakter yang mungkin berkembang adalah kemampuan beradaptasi yang cukup kuat.
Orang tua yang memiliki anak di usia muda biasanya masih berada dalam tahap membangun kehidupan mereka sendiri. Mereka mungkin harus menyesuaikan pekerjaan, pendidikan, kondisi finansial, serta tanggung jawab keluarga dalam waktu yang bersamaan.
Anak yang menyaksikan proses tersebut sejak kecil dapat terbiasa melihat perubahan sebagai bagian dari kehidupan. Mereka belajar dari cara orang tua menghadapi keadaan baru dan mencari solusi ketika menghadapi kesulitan.
Pengalaman semacam itu dapat membuat seseorang lebih terbiasa menghadapi situasi yang tidak selalu sesuai dengan rencana. Ketika dewasa, kemampuan beradaptasi tersebut dapat membantu mereka menghadapi perubahan dalam lingkungan pekerjaan, hubungan sosial, maupun kehidupan pribadi.
Tumbuh bersama orang tua muda juga dapat membuat sebagian anak mengenal tanggung jawab lebih cepat.
Dalam kondisi tertentu, anak mungkin ikut membantu pekerjaan rumah atau menjaga adik ketika orang tua harus bekerja maupun menyelesaikan urusan lainnya. Tidak semua anak tentu mengalami hal tersebut, tetapi pengalaman seperti ini dapat mendorong munculnya kemandirian sejak dini.
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Jawa Pos
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