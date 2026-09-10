Rezeki Deras Seumur Hidup, Ini 6 Shio yang Disebut Punya Hoki Tingkat Tinggi

JawaPos.com - Setiap orang tentu mendambakan kehidupan yang berkecukupan dan kondisi finansial yang semakin baik. Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, keberuntungan dan kemakmuran seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya.

Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki peruntungan yang lebih kuat dalam urusan rezeki. Kekayaan diyakini dapat hadir melalui kerja keras, peluang yang tepat, keputusan yang bijak, maupun dukungan dari orang-orang di sekitar.

Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan dan ramalan, pembahasan mengenai shio yang memiliki hoki tinggi masih menarik perhatian banyak orang.

Dilansir Naurakom, terdapat enam shio yang disebut memiliki keberuntungan kuat dan berpeluang menikmati kelimpahan rezeki. Berikut uraiannya.

1. Shio Kambing Kambing dikenal sebagai shio yang memiliki karakter tenang, kreatif, dan menyukai keharmonisan. Sifat tersebut disebut dapat membantu mereka menemukan peluang dari bidang-bidang yang membutuhkan kreativitas.

Menurut lansiran Naurakom, aliran rezeki bagi shio Kambing dapat datang melalui proyek kreatif, kerja sama yang berjalan harmonis, bahkan dari aktivitas atau hobi yang mereka tekuni.

Namun, keberuntungan tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan menjaga ketenangan diri. Kambing juga disarankan menggunakan keberlimpahan yang diperoleh untuk memberikan manfaat dan inspirasi kepada orang-orang di sekitarnya.

2. Shio Kelinci Shio Kelinci memiliki karakter lembut sekaligus dikenal mempunyai kecerdasan emosional yang baik. Mereka cenderung mampu membaca suasana dan memahami perasaan orang lain.

Dalam urusan finansial, keberuntungan Kelinci disebut dapat muncul melalui hasil kerja keras, keputusan investasi yang dilakukan secara bijaksana, hingga bantuan yang datang secara tidak terduga dari orang terdekat.