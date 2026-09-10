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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 11 September 2026 | 02.48 WIB

Ramalan Shio Besok Jumat 11 September 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan Shio besok Jumat, 11 September 2026 kembali menjadi perhatian bagi mereka yang ingin mengetahui gambaran energi dan peluang berdasarkan astrologi China. 

Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci memiliki karakter serta dinamika yang berbeda ketika menghadapi berbagai peluang dalam kehidupan.

Memasuki pertengahan September 2026, sejumlah tema seperti pekerjaan, pengelolaan keuangan, hubungan sosial, dan kehidupan asmara menjadi bagian yang menarik untuk diperhatikan. 

Bagi empat shio tersebut, momentum ini dapat menjadi waktu untuk memetik hasil dari usaha sebelumnya, sementara yang lain justru perlu lebih berani membuka diri terhadap peluang baru.

Dilansir dari Astrology.com, gambaran astrologi China 2026 menunjukkan bahwa tahun Fire Horse membawa energi yang cukup aktif bagi kedua belas shio

Untuk Tikus, tahun ini berkaitan dengan hasil dari kerja keras dan peluang kemajuan, sedangkan Kerbau didorong untuk merancang masa depan dengan lebih terstruktur. 

Macan memperoleh energi untuk bergerak dan mengeksplorasi kesempatan baru, sementara Kelinci memiliki peluang mengembangkan sumber daya melalui koneksi dan dukungan orang-orang di sekitarnya.

Berikut ramalan Shio besok Jumat 11 September 2026 untuk Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci.

Editor: Novia Tri Astuti
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