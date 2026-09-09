Satrio Wibowo: 7 Weton Diprediksi Kaya Raya dan Banjir Rezeki Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Satrio Wibowo untuk weton yang diprediksi kaya raya dan banjir rezeki.

Golongan weton ini dipercaya memiliki keberuntungan luas baik dalam hal materi maupun kehidupan sosial.

Perbuatan dan usaha yang dilakukan diyakini turut memengaruhi kehidupan mereka di masa depan.

Dilansir dari akun YouTube EGtv Endang Gunawan pada Rabu (9/9), disebutkan tujuh weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Satrio Wibowo tersebut.

1. Minggu wage

Weton Minggu Wage memiliki jumlah neptu sembilan dari gabungan nilai hari dan pasarannya.

Elemen waseso segoro yang mengarah pada unsur air dan lautan melekat pada weton ini. Keberuntungan luas yang dimiliki tidak hanya terbatas pada hal materi semata.

Kemakmuran sosial turut menyertai perjalanan hidup pemilik weton ini secara menyeluruh.

Perpaduan unsur air tersebut memperkuat potensi rezeki yang mengalir deras bagi mereka.