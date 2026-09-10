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Rabbany Wanadriani
Kamis, 10 September 2026 | 21.48 WIB

Masa Sulit Berlalu, 4 Shio Ini Diprediksi Memasuki Periode Penuh Keberuntungan

ilustrasi shio lancar rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio lancar rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada masa ketika berbagai rencana terasa sulit diwujudkan dan tantangan datang silih berganti.

Meski begitu, setiap fase kehidupan dipercaya dapat mengalami perubahan. Dalam astrologi Tiongkok, peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya.

Sejumlah shio bahkan dipercaya akan memasuki periode yang lebih baik setelah melewati berbagai tantangan. Perubahan tersebut disebut dapat membawa peluang baru dalam urusan karier, keuangan, hingga hubungan asmara.

Dilansir dari Naurakom, terdapat empat shio yang disebut akan mengalami perubahan nasib menjadi lebih hoki dan mendapatkan aliran rezeki yang lebih lancar.

Berikut daftarnya:

1. Shio Macan

Pemilik Shio Macan yang sebelumnya merasa harus menghadapi berbagai persoalan disebut akan memasuki fase yang lebih positif. Keberuntungan dipercaya mulai berpihak dan membuat mereka lebih berani menghadapi tantangan.

Situasi yang sebelumnya berjalan tidak sesuai harapan dapat menjadi bahan evaluasi. Dengan menyusun kembali rencana dan menentukan langkah secara lebih matang, Macan dipercaya mampu memperbaiki keadaan.

Dari sisi karier, peluang untuk berkembang juga disebut semakin terbuka. Terlebih bagi mereka yang terus meningkatkan kemampuan, menambah pengalaman, dan berani keluar dari kebiasaan lama.

2. Shio Monyet

Editor: Setyo Adi Nugroho
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