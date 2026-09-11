3 Shio Diprediksi Banjir Keberuntungan hingga 20 September 2026, Rezeki dan Karier Melesat

Ilustrasi pemilik shio yang diprediksi menarik keberuntungan hingga 20 September 2026. (Yourtango)
JawaPos.com - Pekan 14–20 September 2026 diprediksi membawa keberuntungan dan peluang baik bagi tiga shio dalam astrologi Tiongkok. Menurut pembacaan YourTango, periode ini menjadi waktu ketika usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mulai memberikan hasil.
Pekan tersebut dimulai dengan Destruction Day pada Senin, 14 September, dan berakhir dengan Establish Day pada Minggu, 20 September.
Dalam sistem penanggalan yang digunakan sebagai dasar pembacaan tersebut, Destruction Day dikaitkan dengan berakhirnya sesuatu, sedangkan Establish Day menandai permulaan atau pembentukan sesuatu yang baru.
Rangkaian itu menjadi dasar prediksi bahwa keberuntungan ketiga shio muncul setelah mereka menuntaskan sesuatu yang signifikan. Peluang baru dinilai berpotensi hadir menjelang akhir pekan, dengan bentuk yang berbeda pada masing-masing shio.
Lantas, shio apa saja yang diprediksi mendapat aliran keberuntungan paling kuat hingga 20 September 2026? Dilansir dari YourTango, Jumat (11/9/2026), berikut daftar tiga shio yang berpotensi menikmati keberuntungan dan hasil dari usaha yang telah mereka lakukan.
1. Shio Ular
Shio Ular diprediksi memiliki kepekaan dan kemampuan membaca situasi yang lebih kuat sepanjang pekan. Kondisi tersebut membuat mereka dinilai mampu mengenali peluang yang menjanjikan lebih awal, bahkan ketika orang lain belum melihatnya.
YourTango menyarankan shio Ular untuk mempercayai intuisi selama tidak ada alasan kuat untuk mengabaikannya.
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