Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
Sabtu, 12 September 2026 | 00.24 WIB

3 Shio Diprediksi Banjir Keberuntungan hingga 20 September 2026, Rezeki dan Karier Melesat

Ilustrasi pemilik shio yang diprediksi menarik keberuntungan hingga 20 September 2026. (Yourtango) - Image

Ilustrasi pemilik shio yang diprediksi menarik keberuntungan hingga 20 September 2026. (Yourtango)

JawaPos.com - Pekan 14–20 September 2026 diprediksi membawa keberuntungan dan peluang baik bagi tiga shio dalam astrologi Tiongkok. Menurut pembacaan YourTango, periode ini menjadi waktu ketika usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mulai memberikan hasil.

Pekan tersebut dimulai dengan Destruction Day pada Senin, 14 September, dan berakhir dengan Establish Day pada Minggu, 20 September. 

Dalam sistem penanggalan yang digunakan sebagai dasar pembacaan tersebut, Destruction Day dikaitkan dengan berakhirnya sesuatu, sedangkan Establish Day menandai permulaan atau pembentukan sesuatu yang baru.

Rangkaian itu menjadi dasar prediksi bahwa keberuntungan ketiga shio muncul setelah mereka menuntaskan sesuatu yang signifikan. Peluang baru dinilai berpotensi hadir menjelang akhir pekan, dengan bentuk yang berbeda pada masing-masing shio.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi mendapat aliran keberuntungan paling kuat hingga 20 September 2026? Dilansir dari YourTango, Jumat (11/9/2026), berikut daftar tiga shio yang berpotensi menikmati keberuntungan dan hasil dari usaha yang telah mereka lakukan.

1. Shio Ular

Shio Ular diprediksi memiliki kepekaan dan kemampuan membaca situasi yang lebih kuat sepanjang pekan. Kondisi tersebut membuat mereka dinilai mampu mengenali peluang yang menjanjikan lebih awal, bahkan ketika orang lain belum melihatnya.

YourTango menyarankan shio Ular untuk mempercayai intuisi selama tidak ada alasan kuat untuk mengabaikannya. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Zodiak yang Bakal Jalani Nasib Baik di September 2026, Karier dan Usahanya Kian Bersinar - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bakal Jalani Nasib Baik di September 2026, Karier dan Usahanya Kian Bersinar

Sabtu, 12 September 2026 | 01.08 WIB

September Jadi Bulan Hoki, 5 Shio Ini Konon Bakal Dapat Bonus hingga Jabatan Baru - Image
Zodiak

September Jadi Bulan Hoki, 5 Shio Ini Konon Bakal Dapat Bonus hingga Jabatan Baru

Jumat, 11 September 2026 | 15.11 WIB

5 Shio Unggulan Diprediksi Peroleh Kekayaan Mendadak di Bulan September! - Image
Zodiak

5 Shio Unggulan Diprediksi Peroleh Kekayaan Mendadak di Bulan September!

Jumat, 11 September 2026 | 10.43 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore