7 Bahasa Tubuh yang Kerap Dikaitkan dengan Kejujuran dan Ketulusan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Bahasa tubuh dapat memberikan petunjuk tentang perasaan maupun niat seseorang yang tidak selalu diungkapkan melalui kata-kata. Karena itu, memahami isyarat nonverbal sering kali membantu seseorang membaca situasi dengan lebih baik.

Dalam kajian psikologi, gerakan tubuh, ekspresi wajah, hingga cara seseorang berinteraksi dapat mencerminkan tingkat kejujuran dan ketulusannya. Meski bukan tolok ukur yang pasti, tanda-tanda tersebut dapat menjadi petunjuk saat berkomunikasi dengan orang lain.

Mengutip Blog Herald, terdapat tujuh bentuk bahasa tubuh yang sering dikaitkan dengan pribadi yang jujur dan tulus berdasarkan perspektif psikologi.

1. Postur tubuh terbuka

Salah satu tanda yang jelas dari orang yang jujur dan tulus adalah postur tubuh yang terbuka dan tenang.

Bila seseorang memperlihatkan tubuhnya secara terbuka, tanpa menyilangkan lengan atau kaki, itu menandakan bahwa ia terbuka terhadap percakapan.

Artinya, dia merasa nyaman dengan diri sendiri dan tidak menyembunyikan apa pun.

2. Senyum tulus

Senyum tulus seperti bahasa universal yang mengomunikasikan kehangatan, keramahan, dan kepositifan.