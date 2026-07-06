7 Bahasa Tubuh yang Kerap Dikaitkan dengan Kejujuran dan Ketulusan Menurut Psikologi

ilustrasi teman yang sedang mengobrol. (freepik)
JawaPos.com - Bahasa tubuh dapat memberikan petunjuk tentang perasaan maupun niat seseorang yang tidak selalu diungkapkan melalui kata-kata. Karena itu, memahami isyarat nonverbal sering kali membantu seseorang membaca situasi dengan lebih baik.
Dalam kajian psikologi, gerakan tubuh, ekspresi wajah, hingga cara seseorang berinteraksi dapat mencerminkan tingkat kejujuran dan ketulusannya. Meski bukan tolok ukur yang pasti, tanda-tanda tersebut dapat menjadi petunjuk saat berkomunikasi dengan orang lain.
Mengutip Blog Herald, terdapat tujuh bentuk bahasa tubuh yang sering dikaitkan dengan pribadi yang jujur dan tulus berdasarkan perspektif psikologi.
1. Postur tubuh terbuka
Salah satu tanda yang jelas dari orang yang jujur dan tulus adalah postur tubuh yang terbuka dan tenang.
Bila seseorang memperlihatkan tubuhnya secara terbuka, tanpa menyilangkan lengan atau kaki, itu menandakan bahwa ia terbuka terhadap percakapan.
Artinya, dia merasa nyaman dengan diri sendiri dan tidak menyembunyikan apa pun.
2. Senyum tulus
Senyum tulus seperti bahasa universal yang mengomunikasikan kehangatan, keramahan, dan kepositifan.
Senyum tulus dapat meredakan kecemasan serta membuat lawan bicara merasa disambut dan diterima.
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