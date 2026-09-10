Punya Karisma hingga Intuisi Tajam, 6 Weton Ini Disebut Mudah Menarik Rezeki

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan bagian dari perhitungan hari kelahiran yang hingga kini masih digunakan sebagian masyarakat untuk mengenali karakter dan perjalanan hidup seseorang.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran diyakini memiliki karakter serta energi yang berbeda. Ada pula weton yang dianggap mempunyai daya tarik, wibawa, atau pancaran aura lebih kuat dibandingkan lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki aura istimewa. Pemilik weton tersebut disebut mempunyai karakter yang membuat perkataannya lebih mudah didengar, sekaligus dipercaya memiliki peluang rezeki yang baik.

Berikut enam weton yang dimaksud:

1. Senin Legi, dikenal punya jiwa kepemimpinan

Orang yang lahir pada Senin Legi dalam Primbon Jawa kerap dikaitkan dengan karakter berwibawa dan memiliki kemampuan memimpin. Sikap tersebut membuat mereka dipercaya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Mereka juga disebut mampu memberikan kesan meyakinkan ketika menyampaikan pendapat. Tidak mengherankan jika pemilik weton ini dipercaya dapat menjadi sosok yang dijadikan panutan dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan.

Dari sisi karier, kemampuan membaca keadaan dan keberanian mengambil keputusan dianggap dapat menjadi modal untuk mencapai tujuan. Ketika kemampuan tersebut diiringi kerja keras dan perencanaan yang baik, peluang untuk berkembang pun semakin terbuka.

2. Rabu Pahing, piawai berkomunikasi dan bernegosiasi