Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 10 September 2026 | 21.39 WIB

Punya Karisma hingga Intuisi Tajam, 6 Weton Ini Disebut Mudah Menarik Rezeki

seseorang yang peroleh kejayaan duniawi ./Freepik/Flowo - Image

seseorang yang peroleh kejayaan duniawi ./Freepik/Flowo

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan bagian dari perhitungan hari kelahiran yang hingga kini masih digunakan sebagian masyarakat untuk mengenali karakter dan perjalanan hidup seseorang.

Berdasarkan kepercayaan Primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran diyakini memiliki karakter serta energi yang berbeda. Ada pula weton yang dianggap mempunyai daya tarik, wibawa, atau pancaran aura lebih kuat dibandingkan lainnya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki aura istimewa. Pemilik weton tersebut disebut mempunyai karakter yang membuat perkataannya lebih mudah didengar, sekaligus dipercaya memiliki peluang rezeki yang baik.

Berikut enam weton yang dimaksud:

1. Senin Legi, dikenal punya jiwa kepemimpinan

Orang yang lahir pada Senin Legi dalam Primbon Jawa kerap dikaitkan dengan karakter berwibawa dan memiliki kemampuan memimpin. Sikap tersebut membuat mereka dipercaya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Mereka juga disebut mampu memberikan kesan meyakinkan ketika menyampaikan pendapat. Tidak mengherankan jika pemilik weton ini dipercaya dapat menjadi sosok yang dijadikan panutan dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan.

Dari sisi karier, kemampuan membaca keadaan dan keberanian mengambil keputusan dianggap dapat menjadi modal untuk mencapai tujuan. Ketika kemampuan tersebut diiringi kerja keras dan perencanaan yang baik, peluang untuk berkembang pun semakin terbuka.

2. Rabu Pahing, piawai berkomunikasi dan bernegosiasi

Rabu Pahing dipercaya memiliki kelebihan dalam hal komunikasi. Pemilik weton ini disebut mampu menyampaikan gagasan dengan cara yang menarik dan mudah diterima oleh orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Waseso Segoro: 5 Weton Berwibawa Bak Lautan Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Waseso Segoro: 5 Weton Berwibawa Bak Lautan Menurut Primbon Jawa

Kamis, 10 September 2026 | 21.14 WIB

Kekayaannya Meroket! 5 Weton Unggulan Rezekinya Sedang Naik Daun di Bulan September - Image
Zodiak

Kekayaannya Meroket! 5 Weton Unggulan Rezekinya Sedang Naik Daun di Bulan September

Kamis, 10 September 2026 | 21.13 WIB

Lakuning Banyu: 5 Weton Fleksibel dan Berpengaruh Besar Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

Lakuning Banyu: 5 Weton Fleksibel dan Berpengaruh Besar Menurut Primbon Jawa

Kamis, 10 September 2026 | 21.10 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore