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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 11 September 2026 | 06.54 WIB

Hidup Makin Makmur! 6 Weton Ini Konon Punya Aliran Rezeki yang Panjang

seseorang yang hartanya tak berkurang Sumber foto: Freepik/kremen - Image

seseorang yang hartanya tak berkurang Sumber foto: Freepik/kremen

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya dikenal sebagai penanda hari kelahiran. Sebagian masyarakat juga menggunakannya sebagai salah satu cara untuk membaca karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton memiliki karakter dan potensi keberuntungan yang berbeda. Salah satu hal yang kerap menjadi perhatian adalah urusan rezeki dan kondisi finansial.

Ada sejumlah weton yang dipercaya mempunyai peruntungan ekonomi lebih kuat. Pemiliknya digambarkan mampu mengumpulkan harta secara bertahap, memperoleh peluang dari berbagai arah, hingga menikmati kehidupan yang lebih berkecukupan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut memiliki keunggulan dalam hal rezeki menurut Primbon Jawa.

Berikut daftarnya:

1. Senin Legi – Rezeki Disebut Mengalir Lancar

Orang yang lahir pada Senin Legi dipercaya mempunyai daya tarik rezeki yang cukup kuat. Dalam ramalan tersebut, keberuntungan yang datang tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga dapat membawa dampak positif bagi keluarga.

Pemilik weton ini disebut mudah menemukan kesempatan untuk mengembangkan usaha maupun karier. Dukungan dari orang lain juga diyakini sering datang pada waktu yang tepat.

Meski dikenal senang berbagi dengan orang di sekitarnya, kondisi finansial mereka dalam ramalan tetap digambarkan cukup stabil. Karena itu, Senin Legi kerap dikaitkan dengan kemampuan mempertahankan kemakmuran.

2. Rabu Pahing – Punya Daya Tarik terhadap Peluang

Rabu Pahing termasuk weton yang disebut memiliki peruntungan menarik dalam perkara materi. Mereka digambarkan mempunyai pesona dan kemampuan bersosialisasi yang dapat membantu membuka jaringan lebih luas.

Dalam pekerjaan, peluang peningkatan posisi disebut dapat datang ketika mereka mampu menunjukkan kemampuan terbaik. Sementara bagi yang menjalankan bisnis, kemampuan membangun relasi dipercaya bisa menjadi salah satu jalan menuju perkembangan usaha.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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