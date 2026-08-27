8 Weton yang Konon Namanya Bisa Menggema, Kekayaan dan Wibawanya Ikut Terangkat

JawaPos.com – Weton menjadi salah satu bagian dari tradisi Jawa yang hingga kini masih menarik perhatian masyarakat. Dalam kepercayaan sebagian masyarakat, weton tidak hanya digunakan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga dikaitkan dengan perjalanan rezeki, jodoh, hingga keberuntungan.

Salah satu pembahasan yang cukup populer dalam primbon Jawa adalah mengenai weton yang dipercaya mempunyai peruntungan kuat dalam urusan harta. Ada sejumlah weton yang konon memiliki karakter dan energi keberuntungan sehingga pemiliknya berpeluang mencapai kehidupan mapan.

Dalam narasi tradisional tersebut, keberhasilan bukan hanya diukur dari banyaknya harta. Seseorang juga dianggap beruntung apabila memiliki nama baik, wibawa, kemampuan memimpin, serta dikenal luas karena keberhasilannya.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang dipercaya memiliki gaung kekayaan dan berpotensi menjadi sosok terpandang.

1. Minggu Legi Minggu Legi dipercaya memiliki peruntungan yang cukup baik dalam urusan rezeki. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai aura positif yang membuat berbagai kesempatan dapat datang dari arah yang tidak disangka-sangka.

Dalam kepercayaan primbon, peluang tersebut bisa berkaitan dengan pekerjaan, usaha, maupun kesempatan lain yang membantu meningkatkan kondisi ekonomi.

Tidak mengherankan jika Minggu Legi kemudian digambarkan sebagai sosok yang berpotensi menjadi pedagang sukses, pengusaha, atau orang terpandang di lingkungannya.

2. Jumat Kliwon Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan karakter kuat dan daya tarik pribadi yang membuatnya mudah mendapatkan kepercayaan orang lain.

Kemampuan membaca peluang juga dianggap menjadi salah satu kelebihan pemilik weton ini, khususnya ketika berkaitan dengan usaha atau aktivitas ekonomi.