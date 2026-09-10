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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 10 September 2026 | 17.20 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Kamis, 10 September 2026: Dengarkan Kebutuhan Tubuh

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Kamis, 10 September 2026 menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius, terutama ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Kesibukan dan keinginan menyelesaikan berbagai pekerjaan dapat membuat Pisces lupa memberikan waktu yang cukup bagi tubuh untuk beristirahat.

Karena itu, kemampuan mendengarkan kebutuhan fisik dan emosional menjadi penting agar energi tidak terus terkuras sepanjang hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Pisces pada Kamis, 10 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Tubuh dapat memberikan berbagai tanda ketika Pisces mulai terlalu lelah.

Rasa mengantuk, energi yang menurun, sulit berkonsentrasi, atau keinginan untuk berhenti sejenak sebaiknya tidak selalu dianggap sebagai sesuatu yang harus dilawan.

Memaksakan diri ketika energi sudah menurun justru dapat membuat tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali pulih.

Karena itu, Pisces perlu mulai memperhatikan batas kemampuan diri sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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